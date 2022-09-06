У космічний апарат ЄКА врізався потужний потік плазми від Сонця: відомі подробиці

Апарат Solar Orbiter, який займається вивченням нашої зірки, зіткнувся з величезним викидом корональної маси, але, на щастя, впорався з цією сонячною атакою.

Космічний апарат Solar Orbiter, який створений Європейським космічним агентством (ЄКА) за підтримки NASA, збирався здійснити обліт Венери і в цей час його наздогнав величезний потік заряджених сонячних частинок, пише Space.

Величезний потік плазми, що вирвався із Сонця, направлявся у бік Венери. Це сталося, коли космічний апарат Solar Orbiter збирався здійснити обліт другої планети Сонячної системи, щоб ще більше наблизиться до Сонця.

Цей корональний викид маси з Сонця досяг самого апарату, і сталося зіткнення, але на щастя Solar Orbiter якраз і займається вивченням цих потоків сонячних частинок, а тому зумів легко протистояти сонячній атаці.

[ + – ] Величезний потік плазми, що вирвався із Сонця, був спрямований у бік Венери Це сталося, коли космічний апарат Solar Orbiter збирався здійснити обліт другої планети Сонячної системи, щоб ще більше наблизиться до Сонця Фото: space.com

Космічний апарат за допомогою десяти своїх наукових приладів займається вивченням поверхні Сонця, корональних викидів маси, а також сонячного вітру та магнітного поля нашої зірки. Під час зіткнення із потоком плазми апарат не лише не постраждав, а й зміг зібрати цінні дані. Коли такі потоки плазми вириваються із Сонця, то частинки з яких вони складаються набирають дуже велику швидкість і в разі зіткнення із Землею спричиняють геомагнітні бурі. В результаті таке явище разом із сильним випромінюванням може вплинути на здоров'я астронавтів на орбіті, а також пошкодити супутники та космічні кораблі.

[ + – ] Космічний апарат NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) зробив знімки потужних викидів плазми, з якими зіткнувся апарат Solar Orbiter Фото: NASA

Тому космічний апарат Solar Orbiter серед інших завдань вивчає і ці потоки плазми, а також їх рух та поведінку в космосі. Ці дані мають дуже важливе значення для захисту життя та технологій на Землі та в космосі.

Через кілька днів після сонячної атаки Solar Orbiter 4 вересня зробив успішний підліт до Венери, щоб змінити траєкторію свого польоту і стати ще ближче до Сонця. Під час близького прольоту навколо Венери космічний апарат також не марнував часу і провів спостереження за магнітним полем цієї планети.

Космічний апарат Solar Orbiter вже 2,5 роки вивчає Сонце у межах своєї 10-річної місії. Апарат повинен отримати максимум інформації про магнітне поле Сонця, також він вивчить недосліджені полюси нашої зірки і продовжує вивчення сонячних плям, у яких утворюються спалахи та корональні викиди маси на Сонці.

Як уже писав Фокус, кілька днів тому вчені прогнозували появу найпотужніших спалахів на Сонці цього тижня.

Також Фокус писав про те, що Solar Orbiter вперше за 50 років зробив найдетальніше зображення Сонця.

Нагадуємо, що космічний апарат Solar Orbiter зробив знімок гігантського сонячного протуберанця.