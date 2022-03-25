Solar Orbiter впервые за 50 лет сделал самое детальное изображение Солнца (фото)

На изображении можно также увидеть темные линии, расходящиеся от поверхности Солнца. Они представляют собой потоки горячего газа, выбрасываемого в космос.

Космический аппарат ЕКА Solar Orbiter сделал несколько потрясающих снимков нашего Солнца вблизи, в том числе изображение его короны в самом высоком разрешении, пишет Slash Gear.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Снимок, сделанный набором телескопов дистанционного зондирования EUI был запечатлен, когда космический аппарат находился на расстоянии около 76 миллионов км от поверхности Солнца, что составляет примерно половину расстояния между Землей и Солнцем. Чтобы увидеть полную поверхность Солнца, а также его атмосферу или корону, прибор EUI сделал 25 отдельных изображений, которые были соединены в одну большую мозаику.

[ + – ] Самое детальное изображение Солнца впервые за 50 лет

"В целом, окончательное изображение содержит более 83 миллионов пикселей в сетке 9148 x 9112 пикселей. Для сравнения, это изображение имеет разрешение, которое в 10 раз лучше, чем может отображать экран телевизора 4K", — рассказали ученые.

На изображении можно увидеть темные линии, расходящиеся от поверхности Солнца. Они представляют собой потоки горячего газа, выбрасываемого в космос.

Другое изображение было сделано спектрометром SPICE. Этот снимок представляет собой первое полное изображение Солнца такого рода за 50 лет и лучшее из когда-либо сделанных. Этот прибор дистанционного зондирования исследует Солнце в ультрафиолетовом диапазоне волн, наблюдая различные температуры разных слоев солнечной атмосферы.

[ + – ] Другое изображение было сделано спектрометром SPICE. Этот снимок представляет собой первое полное изображение Солнца такого рода за 50 лет и лучшее из когда-либо сделанных

В последовательности изображений SPICE фиолетовый цвет соответствует газообразному водороду при температуре 10 000°C, синий — углероду при 32 000°C, зеленый — кислороду при 320 000°C, желтый — неону при 630 000°C.

В то время как в большинстве повседневных случаев мы ожидаем более высоких температур, когда приближаемся к горячему объекту, ситуация с Солнцем обстоит иначе.

Самой горячей частью Солнца на самом деле является его корона, которая достигает 1 000 000 °C, в то время как температура его поверхности намного ниже 5 000 °C. Это одна из причин, по которой Solar Orbiter изучает солнечную корону, чтобы понять, как возникает эта огромная разница в температурах.