В космический аппарат ЕКА врезался мощный поток плазмы от Солнца: известны подробности
Аппарат Solar Orbiter, который занимается изучением нашей звезды столкнулся с огромным выбросом корональной массы, но к счастью справился с этой солнечной атакой.
Космический аппарат Solar Orbiter, который был создан Европейским космическим агентством (ЕКА), при поддержке NASA, собирался совершить облет Венеры и в это время его настиг огромный поток заряженных солнечных частиц, пишет Space.
Огромный поток плазмы, который вырвался из Солнца, был направлен в сторону Венеры. Это произошло, когда космический аппарат Solar Orbiter собирался совершить облет второй планеты Солнечной системы, чтобы еще больше приблизится к Солнцу.
Этот корональный выброс массы с Солнца достиг самого аппарата и произошло столкновение, но к счастью Solar Orbiter как раз и занимается изучением этих потоков солнечных частиц, а потому смог легко противостоять солнечной атаке.
Космический аппарат с помощью десяти своих научных приборов занимается изучением поверхности Солнца, корональных выбросов массы, а также солнечного ветра и магнитного поля нашей звезды. Во время столкновения с потоком плазмы аппарат не только не пострадал, но и смог собрать ценные данные. Когда такие потоки плазмы вырываются из Солнца, то частицы из которых они состоят набирают очень огромную скорость и при столкновении с Землей вызывают геомагнитные бури. В результате подобное явление вместе с сильным излучением может повлиять на здоровье астронавтов на орбите, а также повредить спутники и космические корабли.
Поэтому космический аппарат Solar Orbiter среди прочих задач, изучает и эти потоки плазмы, а также их движение и поведение в космосе. Эти данные имеют очень важное значение для защиты жизни и технологий на Земле и в космосе.
Через несколько дней после солнечной атаки, Solar Orbiter 4 сентября совершил успешный подлет к Венере, чтобы изменить траекторию своего полета и стать еще ближе к Солнцу. Во время близкого пролета вокруг Венеры космический аппарат также не терял времени зря и провел наблюдения за магнитным полем этой планеты.
Космический аппарат Solar Orbiter уже 2,5 года изучает Солнце в рамках своей 10-летней миссии. Аппарат должен получить максимум информации о магнитном поле Солнца, также он изучит неисследованные полюса нашей звезды, и продолжает изучение солнечных пятен, в которых образуются вспышки и корональные выбросы массы на Солнце.
Как уже писал Фокус, несколько дней назад ученые прогнозировали появление самых мощных вспышек на Солнце на этой неделе.
Также Фокус писал о том, что Solar Orbiter впервые за 50 лет сделал самое детальное изображение Солнца.
Напоминаем, что космический аппарат Solar Orbiter сделал снимок гигантского солнечного протуберанца.