В космический аппарат ЕКА врезался мощный поток плазмы от Солнца: известны подробности

Аппарат Solar Orbiter, который занимается изучением нашей звезды столкнулся с огромным выбросом корональной массы, но к счастью справился с этой солнечной атакой.

Космический аппарат Solar Orbiter, который был создан Европейским космическим агентством (ЕКА), при поддержке NASA, собирался совершить облет Венеры и в это время его настиг огромный поток заряженных солнечных частиц, пишет Space.

Огромный поток плазмы, который вырвался из Солнца, был направлен в сторону Венеры. Это произошло, когда космический аппарат Solar Orbiter собирался совершить облет второй планеты Солнечной системы, чтобы еще больше приблизится к Солнцу.

Этот корональный выброс массы с Солнца достиг самого аппарата и произошло столкновение, но к счастью Solar Orbiter как раз и занимается изучением этих потоков солнечных частиц, а потому смог легко противостоять солнечной атаке.

[ + – ] Огромный поток плазмы, который вырвался из Солнца, был направлен в сторону Венеры. Это произошло, когда космический аппарат Solar Orbiter собирался совершить облет второй планеты Солнечной системы, чтобы еще больше приблизится к Солнцу Фото: space.com

Космический аппарат с помощью десяти своих научных приборов занимается изучением поверхности Солнца, корональных выбросов массы, а также солнечного ветра и магнитного поля нашей звезды. Во время столкновения с потоком плазмы аппарат не только не пострадал, но и смог собрать ценные данные. Когда такие потоки плазмы вырываются из Солнца, то частицы из которых они состоят набирают очень огромную скорость и при столкновении с Землей вызывают геомагнитные бури. В результате подобное явление вместе с сильным излучением может повлиять на здоровье астронавтов на орбите, а также повредить спутники и космические корабли.

[ + – ] Космический аппарат NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) сделал снимки мощный выбросов плазмы, с которыми столкнулся аппарат Solar Orbiter Фото: NASA

Поэтому космический аппарат Solar Orbiter среди прочих задач, изучает и эти потоки плазмы, а также их движение и поведение в космосе. Эти данные имеют очень важное значение для защиты жизни и технологий на Земле и в космосе.

Через несколько дней после солнечной атаки, Solar Orbiter 4 сентября совершил успешный подлет к Венере, чтобы изменить траекторию своего полета и стать еще ближе к Солнцу. Во время близкого пролета вокруг Венеры космический аппарат также не терял времени зря и провел наблюдения за магнитным полем этой планеты.

Космический аппарат Solar Orbiter уже 2,5 года изучает Солнце в рамках своей 10-летней миссии. Аппарат должен получить максимум информации о магнитном поле Солнца, также он изучит неисследованные полюса нашей звезды, и продолжает изучение солнечных пятен, в которых образуются вспышки и корональные выбросы массы на Солнце.

Как уже писал Фокус, несколько дней назад ученые прогнозировали появление самых мощных вспышек на Солнце на этой неделе.

Также Фокус писал о том, что Solar Orbiter впервые за 50 лет сделал самое детальное изображение Солнца.

Напоминаем, что космический аппарат Solar Orbiter сделал снимок гигантского солнечного протуберанца.