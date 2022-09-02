Затишье перед бурей. Пятно на Солнце "смотрит" на Землю и готовит мощнейшую вспышку X-класса

Одно из солнечных пятен не проявляло своей активности, но ученые считают, что в ближайшее время стоит ожидать вспышек класса Х и сильные геомагнитные бури.

Солнечное пятно под названием AR3089 не проявляло своей активности целую неделю, но ученые прогнозируют, что все может измениться уже в ближайшие дни. Согласно прогнозам, на Солнце могут появиться самые сильные вспышки из возможных на нашей звезде – вспышки класса Х. Они имеют действительно разрушительную силу и могут вызвать очень мощные геомагнитные бури, пишет Forbes.

Астрономы называют солнечное пятно AR3089 потенциально опасным, которое может произвести серию солнечных вспышек Х-класса, которые будут сопровождаться самыми большими корональными выбросами массы. Это потоки заряженных солнечных частиц или плазмы, которые вырываются с огромной скоростью с поверхности Солнца в космос.

Солнечное пятно AR3089 сейчас направлено на Землю, но уже целую неделю оно не проявляло никакой активности. Как уже писал Фокус, неделю назад здесь произошло извержение класса М, которое вызвало умеренную геомагнитную бурю на Земле.

[ + – ] Астрономы называют солнечное пятно AR3089 потенциально опасным, которое может произвести серию солнечных вспышек Х-класса, которые будут сопровождаться самыми большими корональными выбросами массы Фото: NASA

По словам астронома Тони Филлипса, подобное поведение солнечного пятна можно считать затишьем перед бурей. Ученые считают, что это пятно потенциально может создать самые мощные из возможных на Солнце вспышек.

"Данные космических аппаратов указывают, что в этом солнечном пятне что-то происходит и возможно оно готовиться к очень сильным извержениям", — говорит Филлипс.

Вспышки на Солнце ученые разделят на 5 типов по мощности выделяемой ими энергии. Вспышки Х-класса находятся на вершине этого списка, в котором по мере увеличения мощности расположены вспышки класса А, В, С и М. Всех их разделяет десятикратное увеличение мощности выделяемой энергии.

Но, все 4 класса вспышек ограничены цифровыми обозначениями от 1 до 9, а вспышки Х-класса не имеют никаких цифровых ограничений. Некоторые извержения подобного типа могут выделять столько же энергии, сколько могли бы выделить во время одного взрыва 1 млрд водородных бомб.

[ + – ] Вспышки на Солнце ученые разделят на 5 типов по мощности выделяемой ими энергии. Вспышки Х-класса находятся на вершине этого списка, в котором по мере увеличения мощности расположены вспышки класса А, В, С и М. Всех их разделяет десятикратное увеличение мощности выделяемой энергии Фото: NASA

Поэтому вспышки класса Х особенно беспокоят ученых, так как они могут вызвать самые мощные геомагнитные бури на Земле. Хотя от вредного влияния потоков плазмы нас с вами защищает магнитное поле нашей планеты, все же геомагнитные бури самых высоких классов (их всего 5) могут привести к повреждению спутников в космосе, а на Земле привести к долгосрочным перебоям в работе радиосвязи и даже к отключению энергосистем.

Пока что самой сильной вспышкой Х-класса было извержение, которое произошло 19 лет назад. Тогда приборы отключились на отметке "вспышка Х16", хотя ученые считают, что это была вспышка Х40. Ученые, которые занимаются наблюдением за космической погодой считают, что до понедельника, 5 сентября, вероятность появления в солнечном пятне AR3089 вспышек класса Х равняется 5%.

Но, во-первых, ученые не могут до сих пор точно предсказывать появление вспышек, а во-вторых, уже много раз даты появления этих извержений не совпадали с прогнозами. Поэтому самые сильные из возможных вспышек на Солнце могут появиться в любой из ближайших дней, или же все-таки появятся только на следующей неделе.

В любом случае, ближайшие 2 года Земля будет подвержена очень сильному влиянию активности Солнца. На звезде появляется все больше солнечных пятне, а это значит, что Солнце приближается к максимальным показателям своей активности в течении 11-летнего солнечного цикла.

Также Фокус писал о том, что в другом солнечном пятне в прошлые выходные и в понедельник появились сразу 3 вспышки М-класса, и одна из них почти приблизилась по значению к вспышке Х-класса.