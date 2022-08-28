Мощная вспышка на Солнце: к Земле летит огромный поток плазмы и ожидается геомагнитная буря

Поток заряженных солнечных частиц достигнет планеты уже в понедельник, 29 августа, в результате чего на несколько дней Земля будет подвержена влиянию геомагнитной бури.

Эксперты, которые следят за космической погодой уже предупреждали о том, что на этой неделе должно произойти на Солнце очередное сильное извержение. Вспышка на Солнце класса М произошла в пятницу, 26 августа. Из солнечного пятна под названием AR3089, которое было направлено к Земле, вырвался огромный поток плазмы. Согласно прогнозам ученых, он достигнет Земли в понедельник, 29 августа и это станет причиной появления геомагнитной бури, пишет Live Science.

Космический аппарат NASA под названием Solar Dynamics Observatory зафиксировал на Солнце вспышку М-класса, и ученые считают, что в ближайшие дни можно ожидать еще серию подобных вспышек на нашей звезде.

[ + – ] Космический аппарат NASA под названием Solar Dynamics Observatory зафиксировал на Солнце вспышку М-класса, и ученые считают, что в ближайшие дни можно ожидать еще серию подобных вспышек на нашей звезде Фото: NASA

Во время вспышки произошел огромный корональный выброс массы, а это поток плазмы, который вырвался из звезды и отправился в сторону нашей планеты. Извержение произошло в солнечном пятне под названием AR3089, которое является одним из шести активных пятен на Солнце, которые производят сейчас вспышки разной мощности.

Как уже писал Фокус, ученые на этой неделе зафиксировали на Солнце рост солнечного пятна AR3085, которое увеличилось настолько, что стало по размерам похоже на нашу планету. Эксперты по космической погоде прогнозировали, что до 27 августа сильных вспышек на Солнце ожидать не стоит. Но эти извержения предсказать невероятно сложно, поэтому неудивительно, что прогноз касательно новой мощной вспышки немного не совпал по датам.

[ + – ] Во время вспышки произошел огромный корональный выброс массы, а это поток плазмы, который вырвался из звезды и отправился в сторону нашей планеты Фото: NASA

Предполагалось, что на Солнце появится вспышка С-класса, которая не такая сильная, как вспышка М-класса, хотя может вызывать умеренные геомагнитные бури на Земле. Сейчас ученые прогнозируют, что вырвавшийся поток плазмы, который летит со скоростью в миллионы километров в час, достигнет Земли в понедельник, 29 августа. Какой мощности будет геомагнитная буря, которую вызовет столкновение этих солнечных частиц с нашей планетой, точно не известно. Предполагается, что это будет буря уровня G2 или G3.

Эта геомагнитная буря, как это част происходит может оказывать влияние на нашу планету на протяжении нескольких дней. В частности, под угрозой находится работа систем GPS, радиосвязи и энергосистем. Хотя, по словам экспертов, сбои в их работе, если же они произойдут, будут иметь кратковременный характер.

[ + – ] Предполагалось, что на Солнце появится вспышка С-класса, которая не такая сильная, как вспышка М-класса, хотя может вызывать умеренные геомагнитные бури на Земле. Сейчас ученые прогнозируют, что вырвавшийся поток плазмы, который летит со скоростью в миллионы километров в час, достигнет Земли в понедельник, 29 августа Фото: NASA

Одним из результатов геомагнитной бури точно будет появление очень ярких полярных сияний как на севере, так и на юге планеты. Фокус уже писал о том, что астронавт NASA Роберт Хайнс смог сфотографировать из космоса впечатляющие полярные сияния.

Его коллега по МКС Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства также сделала несколько снимков этого удивительного атмосферного явления. По ее словам, за все время ее космической карьеры она не наблюдала настолько сильных полярных сияний.

[ + – ] Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства также сделала несколько снимков этого удивительного атмосферного явления Фото: ESA

По словам ученых, уже через полтора года Солнце достигнет пика своей активности в рамках своего 11-летнего солнечного цикла. Пока что космические аппараты фиксируют приближение к этому солнечному максимуму, которое характеризуется увеличением количества вспышек на Солнце.

Фокус также подробно писал о том, что ученые объяснили стоит ли боятся солнечных извержений и потоков плазмы, которые летят к Земле. Ученые рассказали, могут ли эти явления космической погоды уничтожить все живое на планете, если будут иметь разрушительную силу.