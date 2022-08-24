На Солнце появилось пятно размером с Землю: планете грозит сильная геомагнитная буря

Пятно на Солнце за несколько дней увеличилось в 10 раз и скоро на нашей звезде произойдет вспышка С-класса, которая вызовет геомагнитную бурю класса G3.

Небольшое пятно на Солнце за два дня выросло в 10 раз и сейчас имеет размер, сопоставимый с размером Земли. Но самое неприятное, что это пятно направлено в сторону нашей планеты и ученые ожидают в ближайшее время появления извержений средней мощности. В результате этих извержений на Солнце на нашей планете возникнет геомагнитная буря, которая приведет к кратковременным отключениям радиосвязи и появлению очень ярких полярных сияний, сообщает Space.

За последнюю неделю Солнце особо не проявляло своей активности. В начале прошлой недели, как уже писал Фокус, на нашей звезде произошло две мощные вспышки класса С и М, которые сопровождались корональными выбросами массы (потоками солнечной плазмы). Два потока плазмы в результате объединились в один огромный поток и устремились к Земле, что вызвало геомагнитную бурю класса G2. Также ученые зафиксировали на Солнце в это же время еще 17 вспышек, которые особого влияния на планету не произвели.

[ + – ] Два потока плазмы в результате объединились в один огромный поток и устремились к Земле, что вызвало геомагнитную бурю класса G2. Также ученые зафиксировали на Солнце в это же время еще 17 вспышек Фото: NASA

Кстати, как уже писал Фокус, после того, как на планете разразилась геомагнитная буря, даже из космоса были видны очень яркие полярные сияния. Эти атмосферные явления смог сфотографировать один из астронавтов на МКС.

Что же касается нынешней ситуации, то по данным ученых из Метеорологического бюро Великобритании, всего за два прошлых дня на Солнце увеличилось в 10 раз одно из шести активных солнечных пятен. Солнечное пятно под названием AR3085 изначально было маленьким, но быстро увеличилось настолько сильно, что теперь сопоставимо с размерами Земли. И оно направлено к нашей планете. Именно в солнечных пятнах появляются вспышки, которые сопровождаются выбросами солнечных частиц, что в свою очередь вызывает геомагнитные бури на Земле.

[ + – ] Солнечное пятно под названием AR3085 изначально было маленьким, но быстро увеличилось настолько сильно, что теперь сопоставимо с размерами Земли

Но, как предупреждают ученые, рост солнечного пятна не остановился, и оно продолжает расти. Это значит, что в ближайшее время можно ожидать появление, согласно прогнозам вспышки класса С, в результате которой на Землю обрушится геомагнитная буря класса G3.

Учитывая тот факт, что появление вспышек на Солнце предсказать очень сложно и они появляются абсолютно внезапно, ученые все же пытаются строить свои прогнозы на основе данных с космических аппаратов и наблюдений с Земли.

Согласно прогнозу ученых, до 27 августа вспышек на Солнце ожидать не стоит, как и геомагнитных бурь. Но все может измениться в любую минуту. Пока что эксперты, которые следят за космической погодой указывают на низкую активность и солнечного пятна AR3085, и других пяти пятен на Солнце. Поэтому новая вспышка на Солнце среднего уровня мощности может появиться не раньше 28 августа, а геомагнитная буря через пару дней после этого.

[ + – ] Пока что эксперты, которые следят за космической погодой указывают на низкую активность и солнечного пятна AR3085, и других пяти пятен на Солнце Фото: NASA

Вспышки класса С – это вспышки которые как раз находятся по середине в классификации солнечных извержений. Перед этим классом находятся более слабые вспышки класса А и В, а после них находятся самые сильные вспышки класса М и Х. Чтобы иметь представление о том, насколько сильно отличаются эти извержения на Солнце по мощности, стоит напомнить, что вспышки Х-класса в 50 раз сильнее вспышек А-класса.

Даже вспышка среднего уровня может вызвать достаточно сильную геомагнитную бурю на Земле. В основном на планете возникают бури класса G1 и G2, реже, и согласно прогнозу, ее стоит ожидать, появляется буря класса G3. Самые сильные геомагнитные бури имеют обозначение G4 и G5, и они являются невероятно экстраординарными событиями, которые могут надолго вывести из строя как спутники на орбите, так и радиосвязь на Земле.

[ + – ] Даже вспышка среднего уровня может вызвать достаточно сильную геомагнитную бурю на Земле Фото: NASA

Но слабые и средние геомагнитные бури вызывают также подобные проблемы, а также отключение энергосистем, хоть и на короткое время. Также средние и сильные геомагнитные бури влияют на появление очень ярких полярных сияний не только в полярных широтах.

Ученые считают, что на Солнце начинается период повышения его активности и вспышек, а также геомагнитных бурь будет становится все больше и больше.

Фокус уже писал о том, что появилась новая теория, которая предлагает способ предсказывать максимально точно появление вспышек на Солнце. Хотя она и меняет представление об общепринятом 11-летнем солнечном цикле с разными уровнями активности Солнца.

Также Фокус писал о том, что в начале августа этого года на Солнце также появилось огромное солнечное пятно и тогда ученые прогнозировали, что оно станет причиной появления вспышки класса М или даже Х.