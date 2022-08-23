Солнечные часы. Вспышки на Солнце и геомагнитные бури можно предсказать: появилась новая теория

Измерение солнечного цикла путем наблюдения за ритмом магнитного поля Солнца может помочь предсказать появление опасных для Земли извержений на нашей звезде.

Последние несколько сотен лет для определения солнечных циклов ученые использовали солнечные пятна, но физик Роберт Лимон предлагает новый метод расчета эти циклов и новый способ предсказания появления вспышек на Солнце, сообщает Space.

Физик Роберт Лимон предлагает использовать для предсказания опасных вспышек на Солнце, которые вызывают геомагнитные бури на Земле с помощью "солнечных часов". Свой метод ученый назвал "цикл пятых частей" и он основан на наблюдениях за изменениями ритма солнечного цикла, которые происходят в каждой пятой части этого цикла.По словам Лимона, в солнечном цикле все события происходят с четкой и предсказуемой последовательностью, и работают как часы, "солнечные часы". Если теория физика найдет свое подтверждение, то его метод измерения солнечных циклов может заменить существующий, который основан на появлении большого количества пятен на Солнце.

Сейчас ученые считают, что Солнце имеет 11-летний цикл своей активности, и когда наступает солнечный минимум, значительное снижение активности Солнца, то начинается новый цикл. Сейчас у Солнца 25-й цикл активности, который начался в конце 2019 года. Но Лимон считает, что современные определения начала и конца солнечного цикла являются неточными.

[ + – ] Так выглядят самые мощные вспышки на Солнце класса Х Фото: NASA

Во конце каждого солнечного цикла и в начале нового на Солнце меняются местами магнитные полюса и магнитное поле меняет свое расположение. Лимон считает, что между циклами может происходит неполное изменение магнитного поля и на Солнце появляется явление, которое физик назвал "терминатором".

Ученый считает, что именно во время этого явления происходит быстрый рост солнечной активности. Если следить за этими явлениями, которые являются более постоянными, чем появление солнечных пятен, то можно увидеть более четкие ориентиры начала и конца солнечного цикла.

Лимон и его коллеги пришли к выводу, что изменения в магнитном поле Солнца происходят каждую пятую часть солнечного цикла. По словам Лимона, в первые две пятых части цикла активность Солнца растет, затем на отметке в три пятых цикла эта активность достигает своего апогея, когда появляются самые мощные вспышки на Солнце класса Х. И после этого начинается снижение активности нашей звезды.

По словам ученого, максимальное количество солнечных пятен не совсем совпадает с моментом, когда магнитные полюса меняются местами, но это происходит ровно через одну пятую часть цикла после появления явления "терминатора".

[ + – ] Лимон и его коллеги пришли к выводу, что изменения в магнитном поле Солнца происходят каждую пятую часть солнечного цикла Фото: NASA

Таким образом ученые считают, что можно более точно определять начало и конец солнечного цикла, а также максимально точно узнать, когда будут происходить вспышки на Солнце и корональные выбросы массы, которые приводят к появлению геомагнитных бурь на Земле.

Также, по словам Лимона, можно будет точно узнать, когда на Солнце появятся вспышки класса Х, которые вызывают самые сильные геомагнитные бури. Исходя из предложенных расчетов Лимона, нынешний солнечный цикл начался в декабре 2021 года, а закончится в середине 2027 года.

Фокус уже писал о том, что ученые связывают непредсказуемую активность Солнца с неточным определением продолжительности солнечного цикла. Американский физик предлагает по-другому строить прогнозы появления вспышек на Солнце.

Также Фокус писал, что согласно прогнозам ученых, 25-й солнечный цикл будет самым активным за все время наблюдений за Солнцем. Это означает появление огромного количества вспышек и геомагнитных бурь в этот период.

Как уже писал Фокус в августе этого года на Солнце за короткий период времени произошло целых 19 вспышек, которые вызвали геомагнитную бурю.

Потоки солнечных частиц, которые вырвались из Солнца также стали причиной появления очень ярких полярных сияний на Земле. И эти атмосферные явления смог запечатлеть из космоса астронавт МКС, как уже писал Фокус.