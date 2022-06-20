У Солнца все больше странностей. Ученые выяснили, почему поведение звезды непредсказуемое

По словам ученых, несовпадение прогнозируемой активности Солнца может быть связана с тем, что ученые неправильно ее интерпретируют.

С начала 2022 года на Солнце постоянно появляются вспышки. Некоторые из них являются очень мощными. Но нынешняя активность нашей звезды намного выше, чем предсказывали ученые. Американский физик считает, что это несовпадение ожидаемого и полученного результатов связано с неправильным понимаем поведения нашей звезды и нужно переосмыслить показатели, на которых основываются прогнозы, сообщает ScienceAlert.

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Прогнозы NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) не предполагали такой высокой солнечной активности, которая наблюдается с начала года. Хотя, казалось бы, нет ничего странного в том, что на Солнце все чаще появляются извержения, ведь звезда подходит к пику своего 11-летнего цикла солнечной активности.

"До сих пор точно предсказать поведение Солнца очень сложно. Мы до сих пор до конца не понимаем процессы внутри звезды, которые создают области сильного магнитного поля на поверхности, которые видны в виде солнечных пятен, которые рождают солнечные вспышки и выбросы корональной массы", — говорит Майкл Уитленд из Сиднейского университета, Австралия.

Нужно менять подход к процессам на Солнце

Но физик Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США, считает, что несоответствие прогнозов с реальностью связано с тем, что нужно полностью переосмыслить то, на чем основываются прогнозы.

[ + – ] Физик Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США, считает, что несоответствие прогнозов с реальностью связано с тем, что нужно полностью переосмыслить то, на чем основываются прогнозы Фото: Forbes

Сегодня астрофизики считают, что 11-летний цикл солнечной активности связан с магнитным полем Солнца. Примерно каждые 11 лет магнитные полюса на звезде меняются местами и этот процесс совпадает с так называемым солнечным максимумом – пиком активности Солнца, когда появляется больше всего пятен, вспышек и выбросов корональной массы (потоков плазмы и солнечных частиц, которые улетают в космос).

После этого активность Солнца снижается и через время все повторяется снова. Сейчас ученые прогнозируют поведение Солнца на основе одного показателя – количества солнечных пятен. Это регионы на Солнце, где магнитное поле особенно сильное.

Цикл Хейла

"Я считают, что солнечные пятна – это вторичная вещь, на которую стоит обращать внимание при прогнозах. За основу нужно брать 22-летний цикл Хейла и тогда мы получим более полную картину происходящего", — говорит Макинтош.

Этот солнечный цикл, который открыл астроном Джордж Хейл, состоит из двух 11-летних циклов солнечной активности, когда магнитные полюса на Солнце дважды меняют свое положение. Согласно современным теориям солнечные пятна появляются из-за неравномерно быстрого вращения Солнца на полюсах и экваторе, благодаря чему силовые линии магнитного поля на звезде создают временные области с сильными магнитными полями.

Но Макинтош считает, что это появление солнечных пятен может быть связано с пересечением двух разных солнечных циклов в цикле Хейла. Он и его коллеги обнаружили подобную закономерность в наблюдениях за Солнцем.

[ + – ] Макинтош считает, что это появление солнечных пятен может быть связано с пересечением двух разных солнечных циклов в цикле Хейла. Он и его коллеги обнаружили подобную закономерность в наблюдениях за Солнцем Фото: NASA

"Когда заканчивается один цикл повышается уровень появления пятен на Солнце, но в то же время также появляются пятна следующего цикла. Это может говорить о том, что противоположно поляризованные полосы магнитной активности циклически проходят через Солнце. Именно этот процесс может отвечать за появление пятен, но он не управляет ими. Два разных цикла, с противоположной полярностью пересекаются и мешают друг другу", — говорит Макинтош.

По словам ученого, поэтому, после наступления периода максимума, активность Солнца снижается.

"Солнечные пятна появляются из-за взаимодействия между крупными магнитными циклами на Солнце", - считает Макинтош.

Пока это только теория

Благодаря такому новому подходу к пониманию поведения Солнца, можно улучшить прогнозы солнечной активности и они будут больше соответствовать реальности, говорят ученые. Но они признают, что это пока только теория, требующая доказательств.

[ + – ] Анимация показывает поведение силовых линий магнитного поля на Солнце

"Это интересная идея и да, она кажется может больше соответствовать прогнозируемым результатам. Но модели не показывают того, о чем говорят мои коллеги. И я сомневаюсь, что у нового подхода больше предсказательной силы, чем у существующих методов", — говорит Уитленд.

По словам Макинтоша, дальнейшие наблюдения за поведением Солнца могут подтвердить его теорию. Ведь нужно улучшить понимание того, как на самом деле Солнце создает свое магнитное поле.

Фокус уже писал о том, что недавно Солнце отправило в сторону Земли мощный поток плазмы. На звезде произошла очень длинная по времени вспішка, которая вызвала проблемы на планете.