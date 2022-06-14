Ударило по России. Солнце отправило в сторону Земли мощный поток плазмы (видео)

На Солнце произошла очень длительная вспышка, которая вызвала проблемы с радиосвязью и GPS.

13 июня 2022 года на Солнце произошла вспышка класса М, которая длилась 3 часа и сопровождалась огромным корональным выбросом массы. Потоки солнечной плазмы достигли Земли и вызвали сбои в радиосвязи и в работе GPS на востоке России, в Австралии, Новой Зеландии, Индии и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона планеты, сообщает Space.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Вспышка на Солнце возникла в солнечном пятне AR3032 и длилась целых три часа. По данным NASA, это была вспышка класса М 3.4. Считается, что вспышки этого класса являются средними по мощности в отличие от "слабых" класса С и самых сильных класса Х. Классы солнечных извержений отличаются тем, что мощность вспышек в каждом из них возрастает примерно в 10 раз. Цифры после обозначения класса означают примерную мощность солнечной вспышки.

[ + – ] 13 июня 2022 года на Солнце произошла вспышка класса М, которая длилась 3 часа и сопровождалась огромным корональным выбросом массы. Потоки солнечной плазмы достигли Земли и вызвали сбои в радиосвязи и в работе GPS на востоке России, в Австралии, Новой Зеландии, Индии и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона планеты Фото: NASA

После того, как происходит вспышка, плазма на поверхности нагревается до миллионов градусов Цельсия и часто происходит корональный выброс массы. Это выброс солнечного вещества в космос с огромной скоростью. Если такой поток солнечных частиц достигает Земли, то он может вызвать проблемы на планете.

Так и произошло 13 июня, когда в результате мощной вспышки на Солнце на Земле произошли сбои в радиосвязи и в работе GPS. С этими проблемами столкнулись в странах восточной Азии, Тихого океана, в Японии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и на востоке России.

Часто очень большие корональные выбросы массы, когда они достигают Земли, могут вызвать геомагнитные бури на планете, которые длятся несколько дней. Среди положительных эффектов от потоков солнечных частиц астрономы называют то, что на Земле, после того, как они достигнут планеты, возникают яркие и очень красочные полярные сияния. Когда частицы солнечного ветра сталкиваются с молекулами в верхних слоях атмосферы Земли, то они заставляют светиться атомы двух основных газов – кислорода и азота. Что также произошло и в этот раз.

По данным NASA, выбросы плазмы от Солнца были направлены не только на Землю, но также ушли и в окружающий нашу звезду космос с огромной скоростью. За этой длительной вспышкой на Солнце наблюдали два космических аппарата – SDO и SOHO.

[ + – ] По данным NASA, выбросы плазмы от Солнца были направлены не только на Землю, но также ушли и в окружающий нашу звезду космос с огромной скоростью. За этой длительной вспышкой на Солнце наблюдали два космических аппарата – SDO и SOHO Фото: NASA

Первый аппарат изучает Солнце с околоземной орбиты с 2010 года, а второй, который также исследует нашу звезду с 1995 года, находится в первой точке Лагранжа на расстоянии примерно в 1,5 млн км от нашей планеты. Оба аппарата смогли сделать уникальные снимки вспышки на Солнце класса М и огромных потоков плазмы, которые вырывались с поверхности нашей звезды с невероятной скоростью.

[ + – ] Оба аппарата смогли сделать уникальные снимки вспышки на Солнце класса М и огромных потоков плазмы, которые вырывались с поверхности нашей звезды с невероятной скоростью

В последнее время на Солнце наблюдается очень сильная активность. Как уже писал Фокус, в мае звезда разразилась сразу тремя вспышками, и они будут продолжать появляться и дальше. Это связано с тем, что 11-летний цикл активности Солнца достигнет пика примерно в 2025 году.

Также Фокус писал о том, что ученые объяснили, какой была бы Земля без Солнца.