Ударило по Росії. Сонце відправило у бік Землі потужний потік плазми (відео)

На Сонці стався дуже тривалий спалах, який викликав проблеми з радіозв'язком і GPS.

13 червня 2022 року на Сонці стався спалах класу М, який тривав 3 години та супроводжувався величезним корональним викидом маси. Потоки сонячної плазми досягли Землі та викликали збої в радіозв'язку та в роботі GPS на сході Росії, в Австралії, Новій Зеландії, Індії та країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону планети, повідомляє Space.

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Спалах на Сонці виник у сонячній плямі AR3032 і тривав аж три години. За даними NASA, це був спалах класу М 3.4. Вважається, що спалахи цього класу є середніми за потужністю на відміну від "слабких" класу С і найсильніших класу Х. Класи сонячних вивержень відрізняються тим, що потужність спалахів у кожному з них зростає приблизно в 10 разів. Цифри після позначення класу означають зразкову потужність сонячного спалаху.

[ + – ] 13 червня 2022 року на Сонці стався спалах класу М, який тривав 3 години та супроводжувався величезним корональним викидом маси. Потоки сонячної плазми досягли Землі та викликали збої в радіозв'язку та в роботі GPS на сході Росії, в Австралії, Новій Зеландії, Індії та в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону планети Фото: NASA

Після того, як спалах відбувається, плазма на поверхні нагрівається до мільйонів градусів Цельсія і часто відбувається корональний викид маси. Це викид сонячної речовини в космос із величезною швидкістю. Якщо такий потік сонячних частинок досягає Землі, він може викликати проблеми на планеті.

Так і сталося 13 червня, коли внаслідок потужного спалаху на Сонці на Землі сталися збої в радіозв'язку та в роботі GPS. З цими проблемами зіштовхнулися у країнах східної Азії, Тихого океану, Японії, Австралії, Нової Зеландії, Індії та Сході Росії.

Часто дуже великі корональні викиди маси, коли вони досягають Землі, можуть викликати геомагнітні бурі планети, які тривають кілька днів. Серед позитивних ефектів від потоків сонячних частинок астрономи називають те, що на Землі після того, як вони досягнуть планети, виникають яскраві та дуже барвисті полярні сяйва. Коли частки сонячного вітру зіштовхуються з молекулами у верхніх шарах атмосфери Землі, вони змушують світитися атоми двох основних газів — кисню і азоту. Що також сталося і цього разу.

За даними NASA, викиди плазми від Сонця були спрямовані не тільки на Землю, але також пішли і в космос, що оточує нашу зірку, з величезною швидкістю. За цим тривалим спалахом на Сонці спостерігали два космічні апарати — SDO та SOHO.

[ + – ] За даними NASA, викиди плазми від Сонця були спрямовані не тільки на Землю, але також пішли і в космос, що оточує нашу зірку, з величезною швидкістю. За цим тривалим спалахом на Сонці спостерігали два космічні апарати – SDO та SOHO Фото: NASA

Перший апарат вивчає Сонце з навколоземної орбіти з 2010 року, а другий, який також досліджує нашу зірку з 1995 року, знаходиться у першій точці Лагранжа на відстані приблизно 1,5 млн км від нашої планети. Обидва апарати змогли зробити унікальні знімки спалаху на Сонці класу М і величезних потоків плазми, що виривалися з поверхні нашої зірки з неймовірною швидкістю.

[ + – ] Обидва апарати змогли зробити унікальні знімки спалаху на Сонці класу М та величезних потоків плазми, що виривалися з поверхні нашої зірки з неймовірною швидкістю

Останнім часом Сонце спостерігається дуже сильна активність. Як уже писав Фокус, у травні зірка вибухнула відразу трьома спалахами, і вони продовжуватимуть з'являтися і надалі. Це пов'язано з тим, що 11-річний цикл активності Сонця досягне піку приблизно в 2025 році.

Також Фокус писав про те, що вчені пояснили, якою була б Земля без Сонця.