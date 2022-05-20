На Сонці почалася буря. Зірка вибухнула одразу трьома спалахами і це ще не кінець (фото)

В одному з регіонів нашої зірки відбувається справжня буря, і ця активність може загрожувати Землі.

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19 травня 2022 року вчені з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США зафіксували на Сонці серію вивержень, що сталися в сонячній плямі AR3014. У цьому регіоні відбувається справжня буря, що свідчить про те, що найближчим часом зросте не лише частота появи спалахів на Сонці, а й може збільшитись їх одночасна кількість. Навколоземні супутники вже зафіксували потік сонячних частинок, що прилетіли до планети. Це загрожує геомагнітними бурями та порушеннями в роботі радіозв'язку та приладів навігації, повідомляє Space.

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За сонячною активністю та космічною погодою стежать як апарати NASA біля Сонця, так і навколоземні супутники. За даними вчених 19 травня сталося 3 спалахи М-класу, хоча передбачалася ймовірність появи спалахів Х-класу. Всі три спалахи відбулися в сонячній плямі AR3014, яка звернена до Землі. За словами вчених, цей регіон Сонця буквально вирує від неймовірно потужних викидів енергії в космос.

[ + – ] 19 травня 2022 року вчені з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США зафіксували на Сонці серію вивержень на Сонці, що сталися в сонячній плямі AR3014 Фото: NASA

Коли відбувається переєднання та розрив ліній магнітного поля в сонячних плямах, з'являються спалахи та корональні викиди маси. Це величезні викиди енергії та потоків сонячної плазми, які цього разу вже досягли Землі.

Хоча на Сонці цього разу і не було спалахів Х-класу, які є найпотужнішими з можливих і які можуть спричинити найсильнішу геомагнітну бурю на Землі, їх "побратими", цілих 3 спалахи М-класу, теж не віщують нічого доброго.

[ + – ] Коли відбувається переєднання та розрив ліній магнітного поля в сонячних плямах, з'являються спалахи та корональні викиди маси. Це величезні викиди енергії та потоків сонячної плазми, які цього разу вже досягли Землі Фото: NASA

Спалахи М-класу, звичайно мають у 10 разів меншу потужність, ніж спалахи Х-класу, проте ймовірність появи геомагнітних бур та порушень у роботі радіозв'язку та навігаційних приладів все ж таки зберігається.

Навколоземний супутник GOES-16 вже зафіксував приліт сонячних частинок до Землі. За словами вчених, наслідки серії цих спалахів на Сонці можна буде відчувати ще кілька днів.

Можна сказати, що Сонце прокинулося на початку 2022 року, оскільки кількість спалахів різко збільшилася. Особливо багато їх було у квітні та в першій половині травня. Серед цих сонячних вивержень вчені фіксували навіть потужні спалахи Х-класу. Наша зірка наближається до свого максимуму активності під час 11-річного циклу, пік якого настане у 2025 році.

[ + – ] Спалахи М-класу, звичайно мають у 10 разів меншу потужність, ніж спалахи Х-класу, проте ймовірність появи геомагнітних бур та порушень у роботі радіозв'язку та навігаційних приладів все ж таки зберігається Фото: NASA

Вчені продовжують стежити за поведінкою Сонця у спробі передбачити можливі негативні наслідки для Землі через спалахи та корональні викиди маси.

Фокус вже писав про потужні сонячні вибухи, що сталися 4 та 10 травня. То були спалахи і М-, і Х-класу.