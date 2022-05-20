На Солнце началась буря. Звезда разразилась сразу тремя вспышками и это еще не конец (фото)

В одном из регионов нашей звезды происходит настоящая буря и эта активность может угрожать Земле.

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19 мая 2022 года ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США зафиксировали на Солнце серию извержений, которые произошли в солнечном пятне AR3014. В этом регионе происходит настоящая буря, что говорит о том, что в ближайшее время вырастет не только частота появления вспышек на Солнце, но и может увеличиться их одновременное количество. Околоземные спутники уже зафиксировали поток солнечных частиц, которые прилетели к планете. Это грозит геомагнитными бурями и нарушениями в работе радиосвязи и приборов навигации, сообщает Space.

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За солнечной активность и космической погодой следят как аппараты NASA возле Солнца, так и околоземные спутники. По данным ученых 19 мая произошло 3 вспышки М-класса, хотя до этого предполагалась вероятность появления вспышек Х-класса. Все три вспышки произошли в солнечном пятне AR3014, которое было обращено к Земле. По словам ученых, этот регион Солнца буквально бурлит от невероятно мощных выбросов энергии в космос.

[ + – ] 19 мая 2022 года ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США зафиксировали на Солнце серию извержений на Солнце, которые произошли в солнечном пятне AR3014 Фото: NASA

Когда происходит пересоединение и разрыв линий магнитного поля в солнечных пятнах, появляются вспышки и корональные выбросы массы. Это огромные выбросы энергии и потоков солнечной плазмы, которые в этот раз уже достигли Земли.

Хотя на Солнце в этот раз и не было вспышек Х-класса, которые являются самыми мощными из возможных и которые могут вызвать самую сильную геомагнитную бурю на Земле, их "собратья", целых 3 вспышки М-класса, тоже не предвещают ничего хорошего.

[ + – ] Когда происходит пересоединение и разрыв линий магнитного поля в солнечных пятнах, появляются вспышки и корональные выбросы массы. Это огромные выбросы энергии и потоков солнечной плазмы, которые в этот раз уже достигли Земли Фото: NASA

Вспышки М-класса, конечно имеют в 10 раз меньшую мощность, чем вспышки Х-класса, тем не менее вероятность появления геомагнитных бурь и нарушений в работе радиосвязи и навигационных приборов все же сохраняется.

Околоземный спутник GOES-16 уже зафиксировал прилет солнечных частиц к Земле. По словам ученых, последствия серии этих вспышек на Солнце можно будет ощущать еще несколько дней.

Можно сказать, что Солнце "проснулось" в начале 2022 года, так как количество вспышек резко увеличилось. Особенно много их было в апреле и в первой половине мая. Среди этих солнечных извержений ученые фиксировали в том числе и мощнейшие вспышки Х-класса. Наша звезда приближается к своему максимуму активности во время 11-летнего цикла, пик которого наступит в 2025 году.

[ + – ] Вспышки М-класса, конечно имеют в 10 раз меньшую мощность, чем вспышки Х-класса, тем не менее вероятность появления геомагнитных бурь и нарушений в работе радиосвязи и навигационных приборов все же сохраняется Фото: NASA

Ученые продолжают следить за поведением Солнца в попытке предсказать возможные негативные последствия для Земли из-за вспышек и корональных выбросов массы.

Фокус уже писал о мощных солнечных взрывах, которые произошли 4 и 10 мая. Это были вспышки и М-, и Х-класса.