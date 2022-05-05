Солнце не может успокоиться: за последние 24 часа зафиксировано две солнечные вспышки

На звезде произошли вспышки М-класса, которые немного слабее самых разрушительных взрывов.

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На Солнце зафиксировали две мощный вспышки М-класса, которые произошли за последние 24 часа. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Согласно шкале солнечных вспышек, самые сильные классифицируются как вспышки Х-класса, а на один уровень ниже идут вспышки М-класса.

Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала вспышку М-класса 4 мая 2022 года с пиком в 13:00 по Киеву. Ученым из NASA удалось получить снимок этого взрыва на Солнце.

В этот же день на Солнце произошла еще одна вспышка М-класса, пик которой пришелся на 4:19 утра по Киеву. Обсерватории NASA также удалось сделать снимок этого события на звезде.

[ + – ] Вспышка на Солнце X-класса. Фото: NASA/SDO

Днем ранее 3 мая Солнце произвело самую мощную вспышку Х-класса. К счастью, выброс энергии не был направлен в сторону Земли, поэтому вспышка не слишком повлияла на нашу планету.

По словам экспертов, солнечные вспышки представляют из себя мощнейшие выбросы энергии. Вспышки на Солнце, как и извержения на звезде, могут влиять на радиосвязь, навигацию и энергосети. Также подобные выбросы энергии несут опасность для космических кораблей и астронавтов в космосе.

Солнечные вспышки в этом году уже приводили к сбоям в работе спутников Starlink и даже вызвали радиопомехи на Земле.

Но самая высокая активность Солнца еще впереди. Согласно прогнозам, активность нашей звезды будет только расти в ближайшие годы, достигнув своего максимума в 2025 года. После этого, активность Солнца начнет снижаться.