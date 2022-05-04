Двойной удар. Солнце разразилось уже второй вспышкой самого высокого класса (видео)

Обе вспышки на нашей звезде были класса X 1.1.

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3 мая произошло очередное извержение на Солнце. Эту вспышку зафиксировал космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory. По словам ученых, солнечная вспышка была класса Х 1.1 и это вторая подобная вспышка всего за несколько дней. Предыдущая была зафиксирована 30 апреля, сообщает Space.

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Вспышка на Солнце, которая произошла 3 мая появилась из пока не названного солнечного пятна. В этот раз мощный выброс плазмы был направлен не в сторону Земли, так что наша планета теоретически не ощутит последствий от этого солнечного взрыва.

[ + – ] Вспышка на Солнце, которая произошла 3 мая появилась из пока не названного солнечного пятна. Фотографию солнечной активности в тот день сделал аппарат Solar Dynamics Observatory Фото: NASA

Космический аппарат Solar Dynamics Observatory смог запечатлеть вспышку на Солнце и из этих фотографий в NASA даже составили видеоролик, на котором видно весь процесс развития событий. Ученые считают маловероятными какие-либо последствия для Земли в виде усиленных полярных сияний или же геомагнитной бури.

Вспышка на Солнце, которая произошла 3 мая классифицирована как вспышка класса Х 1.1. Такая же вспышка произошла и 30 апреля. Тогда она появилась в солнечном пятне AR2994, которое также было направлено не в сторону Земли.

[ + – ] Вспышку на Солнце, которая произошла 30 апреля смог сфотографировать аппарат Solar Dynamics Observatory Фото: NASA

Вспышки класса X являются самыми мощными взрывами на Солнце. Ученые считают, что даже если выброс солнечных частиц идет не в сторону нашей планеты, всегда есть теоретическая возможность, что часть их достигнет Земли и это может вызвать проблемы со связью. Во время двух этих вспышек на Солнце произошел мощный выброс корональной массы в космос.

[ + – ] Вспышка на Солнце, которая произошла 3 мая 2022 года

Ученые фиксировали особенно сильную активность на Солнце весь апрель, когда на нашей звезде появились огромные группы солнечных пятен, которые производили вспышки разной мощности. Самыми слабыми вспышками являются взрывы класса А, класса В и класса С. За ними идут извержения класса М и самые мощные вспышки класса X.

Солнечные вспышки X-класса – это самые сильные извержения, которые бывают на Солнце. Именно они представляют самую большую угрозу для Земли. Все классы вспышек имеют 9 уровней интенсивности, но это не касается вспышек Х-класса. Почти 20 лет назад на Солнце произошла вспышка класса Х28, которая на сегодня считается самым мощным извержением за всю историю наблюдений.

Солнце становится все более активным, ведь меньше, чем через 3 года, наша звезда достигнет пика своей активности во время 11-летнего солнечного цикла. Такие космические аппараты, как Solar Dynamics Observatory и SOHO постоянно наблюдают за нашим Солнцем и его поведением. В то же время аппарат NASA, который называется солнечный зонд "Parker" сейчас активно изучает нашу звезду, чтобы предоставить максимум необходимой информации для ученых.

Фокус уже писал о том, что двойная вспышка на Солнце, которая произошла в апреле, вызвала проблемы на Земле.

Напоминаем, что астроном создал анимацию, показывающую размеры Солнечной системы. С помощью этого видео можно увидеть какая на самом деле маленькая наша Земля по сравнению с другими планетами, не говоря уже о Солнце.