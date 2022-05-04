Подвійний удар. Сонце вибухнуло вже другим спалахом найвищого класу (відео)

Обидва спалахи нашої зірці були класу X 1.1.

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3 травня відбулося чергове виверження на Сонці. Цей спалах зафіксував космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory. За словами вчених, сонячний спалах був класу Х 1.1, і це другий подібний спалах лише за кілька днів. Попередній було зафіксовано 30 квітня, повідомляє Space.

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Спалах на Сонці, що стався 3 травня, з'явився з поки не названої сонячної плями. Цього разу потужний викид плазми був направлений не в бік Землі, тому наша планета теоретично не відчує наслідків від цього сонячного вибуху.

[ + – ] Спалах на Сонці, що стався 3 травня, з'явився з поки не названої сонячної плями. Фотографію сонячної активності того дня зробив апарат Solar Dynamics Observatory Фото: ISS

Космічний апарат Solar Dynamics Observatory зміг сфотографувати спалах на Сонці, і з цих фотографій у NASA навіть склали відеоролик, на якому видно весь процес розвитку подій. Учені вважають малоймовірними будь-які наслідки для Землі у вигляді посилених полярних сяйв або геомагнітної бурі.

Спалах на Сонці, що стався 3 травня, класифікований як спалах класу Х 1.1. Такий самий спалах стався й 30 квітня. Тоді він з'явився в сонячній плямі AR2994, яка була спрямована не в бік Землі.

[ + – ] Спалах на Сонці, який стався 30 квітня, зміг сфотографувати апарат Solar Dynamics Observatory Фото: ISS

Спалахи класу X є найпотужнішими вибухами на Сонці. Вчені вважають, що навіть якщо викид сонячних частинок іде не в бік нашої планети, завжди є теоретична можливість, що частина їх досягне Землі, і це може спричинити проблеми зі зв'язком. Під час цих двох спалахів на Сонці стався потужний викид корональної маси в космос.

[ + – ] Спалах на Сонці, який стався 3 травня 2022 року

Учені фіксували особливо сильну активність на Сонці весь квітень, коли на нашій зірці з'явилися величезні групи сонячних плям, які спалахували з різною потужністю. Найслабшими спалахами є вибухи класу А, класу В і класу С. За ними йдуть виверження класу М і найпотужніші спалахи класу X.

Сонячні спалахи X-класу — це найсильніші виверження, які бувають на Сонці. Саме вони становлять найбільшу загрозу для Землі. Всі класи спалахів мають 9 рівнів інтенсивності, але це не стосується спалахів Х-класу. Майже 20 років тому на Сонці стався спалах класу Х28, який сьогодні вважається найпотужнішим виверженням за всю історію спостережень.

Сонце стає дедалі активнішим, адже менше, ніж за 3 роки, наша зірка досягне піку своєї активності під час 11-річного сонячного циклу. Такі космічні апарати, як Solar Dynamics Observatory та SOHO, постійно спостерігають за нашим Сонцем і його поведінкою. Тоді ж апарат NASA, який називається сонячний зонд Parker, зараз активно вивчає нашу зірку, щоб надати максимум необхідної інформації для вчених.

Фокус уже писав про те, що подвійний спалах на Сонці, який стався у квітні, викликав проблеми на Землі.

Нагадуємо, що астроном створив анімацію, що показує розміри Сонячної системи. За допомогою цього відео можна побачити, яка насправді маленька наша Земля порівняно з іншими планетами, не кажучи вже про Сонце.