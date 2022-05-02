Планети як на долоні. Астроном створив анімацію, що показує розміри Сонячної системи (відео)

За допомогою анімації можна скласти уявлення про те, які розміри мають планети порівняно одна з одною та Сонцем.

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Щоб по-справжньому зрозуміти масштаби планет і Сонця, потрібно іноді просто подивитися невелике професійне наукове відео. Саме його і створив астроном Джеймса О'Донохью з Японського агентства аерокосмічних досліджень, повідомляє ScienceAlert.

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Учений створив анімацію, яка триває лише 45 секунд, але за цей час можна оцінити масштаби та різноманітність головних об'єктів нашої Сонячної системи.

Анімація починається з карликової планети Церера та поступово збільшується, щоб показати всі планети, що входять до нашої зоряної системи, зокрема Сонця. Цю анімацію О'Донохью розмістив у своєму акаунті в Twitter, хоча це ж відео він уже виставляв раніше у YouTube. Це просто чергове нагадування для всіх любителів астрономії, що наша Сонячна система дуже дивовижна та різноманітна.

Навіть якщо ви знаєте приблизні розміри планет і Сонця, все одно цікаво подивитися, як вони співвідносяться одна з одною. Тим більше в анімації вчений навіть показав, наскільки швидко обертаються планети навколо своєї осі. Наприклад, Юпітер робить це набагато швидше, ніж Земля.

Джеймс О'Донохью показав у відео, нахил планет, швидкість їхнього обертання і навіть у який бік вони обертаються. Незважаючи на те, що вчений створив правильний масштаб планет і Сонця щодо одне одного, все ж таки розмістив він ці об'єкти поруч, чого не може бути в реальності.

Якщо говорити про розміри об'єктів, які показані в анімації, то Земля, наприклад, має діаметр 12 742 км. У той час як Юпітер — 139 820 км. І цей діаметр більший, ніж у 10 разів того, що має наша планета. А діаметр Сонця становить приблизно 1,39 млн км, що в більш ніж 100 разів більше, ніж діаметр Землі.

Фокус уже писав про те, що астрономи анонсували революційне відкриття в Чумацькому Шляху. Про своє нове досягнення і що саме їм, ймовірно, вдалося відкрити вчені повідомлять лише 12 травня. Але є один варіант, який справді може вважатися одним із найважливіших відкриттів в астрономії.

Що стосується планет Сонячної системи, то вченим вдалося з'ясувати, чому на Венері доба довша за рік. Так, друга планета від Сонця, обертається швидше довкола зірки, ніж навколо своєї осі. І причина такої дивної поведінки ховається над поверхнею Венери.

Також нагадуємо, що космічний апарат NASA зробив найближчі фото Юпітера і це сталося вдруге в історії дослідження цього газового гіганта.