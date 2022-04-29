Астрономи анонсували революційне відкриття в Чумацькому Шляху: що це може бути

Через два тижні Європейська південна обсерваторія (ESO) зробить заяву, в якій розповість про нове відкриття нашої галактики.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Астрономи з ESO представлять громадськості результати, отримані в межах проєкту Event Horizon Telescope (EHT). Саме завдяки цьому проєкту вчені отримали перше в історії зображення чорної діри у 2019 році. Це була фотографія надмасивної чорної діри в центрі галактики М 87. Тому, можливо, астрономам вдалося отримати перше зображення чорної діри в центрі Чумацького Шляху, повідомляє ScienceAlert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Пресконференція, яку також транслюватимуть на YouTube, запланована на 12 травня 2022 року. Звичайно, вчені тримають все поки в найсуворішому секреті. Але відомо, що астрономи в межах проєкту EHT довго вивчають центр Чумацького Шляху, де знаходиться надмасивна темна діра під назвою Стрілець A*. А що якщо вченим вдалося повторити успіх із зображенням чорної діри у 2019 році? Це буде справді одне з найважливіших досягнень в астрономії.

[ + – ] Фотографія ймовірного місця розташування чорної діри Стрілець A*, яку зробила рентгенівська космічна обсерваторія "Чандра". Місце розташування діри вказано стрілкою Фото: wikipedia

Чорну діру сфотографувати неймовірно важко

Отримати зображення чорних дір неймовірно складно, адже вони буквально невидимі, оскільки поглинають електромагнітне випромінювання. Все, що можна побачити — це горизонт подій. Це своєрідний обрис чорної діри, яке є місцем, де світло більше не може уникнути тяжіння цього космічного монстра. Щодо надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики Стрілець A*, то її закривають від нас хмари пилу та газу. Так її ще складніше вивчати астрономам.

Як виглядатиме фотографія чорної діри Стрілець A*?

Якщо ж ученим вдалося сфотографувати горизонт подій цієї чорної діри, то на цій фотографії ми побачимо щось схоже на пончик, що світиться. Тут буде зображено акреційний диск дірки, що складається з пилу та газу, який випускає сильне випромінювання під час поглинання речовини дірою.

Згідно з попереднім повідомленням Європейської південної обсерваторії, йтиметься про революційне відкриття. Таке формулювання вчені вже використали перед тим, як оголосити про те, що їм вдалося отримати перше в історії пряме зображення чорної діри в центрі галактики М 87 у 2019 році.

[ + – ] Надмасивна чорна діра в центрі галактики М 87. Це найперше в історії людства якісне зображення чорної діри Фото: wikipedia

Ця чорна діра має масу, яка відповідає 6,5 млрд мас Сонця. До речі, сама галактика, в центрі якої знаходиться ця чорна діра, віддалена від Землі на 53,5 млн світлових років. Отримання зображення такого далекого об'єкта вчені порівнюють з вдалою спробою сфотографувати якийсь об'єкт розміром 1 мм з відстані 13 тисяч км.

Чорна діра в центрі Чумацького Шляху

Що ж до чорної діри в центрі Чумацького Шляху, то вона знаходиться набагато ближче, на відстані приблизно 27 тисяч світлових років від нас. Вона також набагато менша, ніж діра в центрі галактики М 87. Вона має масу, що відповідає 4,3 млн мас Сонця.

Тепер залишається лише чекати 12 травня, щоб дізнатися, що ж за революційне відкриття зробили астрономи й чи це буде перше зображення чорної діри Стрілець A*.

Фокус вже писав про те, що в дуже маленькій галактиці астрономи виявили дуже велику чорну діру. Вчені не можуть зрозуміти, як таке можливе.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили "зоряного вампіра", якого довгий час вважали чорною дірою.

Нагадуємо, що астрономи виявили найменшу чорну діру, яка знаходиться на відстані 110 млн світлових років від нас. Попри те, що цей об'єкт дуже маленький, якщо порівняти з іншими чорними дірами, його вага становить 200 тисяч мас Сонця.