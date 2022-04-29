Астрономы анонсировали революционное открытие в Млечном Пути: что это может быть

Через две недели Европейская южная обсерватория (ESO) сделает заявление, в котором расскажет о новом открытии в нашей галактике.

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Астрономы из ESO представят общественности результаты, которые были получены в рамках проекта Event Horizon Telescope (EHT). Именно благодаря этому проекту ученые получили первое в истории изображение черной дыры в 2019 году. Это была фотография сверхмассивной черной дыры в центре галактики М 87. Поэтому, возможно, астрономам наконец-то удалось получить первое изображение черной дыры в центре Млечного Пути, сообщает ScienceAlert.

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Пресс-конференция, которая также будет транслироваться в YouTube запланирована на 12 мая 2022 года. Конечно, ученые держат все пока в строжайшем секрете. Но известно, что астрономы в рамках проекта EHT долго время изучают центр Млечного Пути, где находится сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец A*. А что если ученым удалось повторить успех с изображением черной дыры в 2019 году? Это будет действительно одно из важнейших достижений в астрономии.

[ + – ] Фотография предполагаемого места размещения черной дыры Стрелец A*, котрую сделала рентгеновская космическая обсерватория "Чандра". Место раположения дыры указано стрелкой Фото: wikipedia

Черную дыру сфотографировать невероятно трудно

Получить изображения черных дыр невероятно сложно, ведь они буквально невидимы, так как поглощают все электромагнитное излучение. Все, что можно увидеть – это горизонт событий. Это своеобразное очертание черной дыры, которое является местом, где свет больше не может избежать притяжения этого космического монстра. Что касается сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Стрелец A*, то ее закрывают от нас облака пыли и газа. Таким образом ее еще сложнее изучать астрономам.

Как будет выглядеть фотография черной дыры Стрелец A*?

Если же ученым удалось сфотографировать горизонт событий этой черной дыры, то на этой фотографии мы увидим что-то похожее на светящийся пончик. Здесь будет изображен аккреционный диск дыры, который состоит из пыли и газа, который выпускает сильное излучение во время поглощения вещества дырой.

Согласно предварительному сообщению Европейской южной обсерватории, речь пойдет о революционном открытии. Подобную формулировку ученые уже использовали перед тем, как объявить о том, что им удалось получить первое в истории прямое изображение черной дыры в центре галактики М 87 в 2019 году.

[ + – ] Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М 87. Это самое первое в истории человечества качественное изображение черной дыры Фото: wikipedia

Эта черная дыра имеет массу, которая соответствует 6,5 млрд масс Солнца. Кстати, сама галактика, в центре которой находится эта черная дыра, отдалена от Земли на 53,5 млн световых лет. Получение изображения такого далекого объекта ученые сравнивают удачной попыткой сфотографировать какой-то объект размером в 1 мм с расстояния в 13 тысяч км.

Черная дыра в центре Млечного Пути

Что же касается черной дыры в центре Млечного Пути, то она находится намного ближе, на расстоянии примерно 27 тысяч световых лет от нас. Она также намного меньше, чем дыра в центре галактики М 87. Она имеет массу, которая соответствует 4,3 млн масс Солнца.

Теперь остается только ждать 12 мая, чтобы узнать, что же за революционное открытие сделали астрономы и будет ли это первое изображение черной дыры Стрелец A*.

Фокус уже писал о том, что в очень маленькой галактике астрономы обнаружили очень большую черную дыру. Ученые не могут понять, как такое возможно.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили "звездного вампира", которого долгое время считали черной дырой.

Напоминаем, что астрономы обнаружили самую маленькую черную дыру, которая находится на расстоянии в 110 млн световых лет от нас. Несмотря на то, что этот объект очень маленький по сравнению с другими черными дырами, его масса составляет 200 тысяч масс Солнца.