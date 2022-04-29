Учені з'ясували, чому на Венері доба довша за рік

Згідно з новим дослідженням, причина того, що рік на Венері коротший за добу, перебуває над поверхнею планети.

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Венера, яка є другою планетою від Сонця, має такий самий розмір, як і наша Земля. Але це зовсім інша планета. Вона має дуже щільну атмосферу, яка складається з вуглекислого газу та сірчаної кислоти. Температура на поверхні планети піднімається до +475 градусів за Цельсієм. Але є ще одна особливість у Венери: вона робить повний оберт навколо Сонця за 225 земних днів, а повний оберт навколо своєї осі вона робить за 243 земні дні. Це означає, що доба на Венері довша за рік. Американські вчені вважають, що знайшли цю причину, повідомляє Space.

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Учені з Каліфорнійського університету під керівництвом Стівена Кейна провели нове дослідження, яке припускає, що причиною того, що рік на Венері коротший за місцеву добу, є щільна, наповнена сильними вітрами, атмосфера Венери.

"Атмосфера Венери — це не окрема частина планети, яка ніяк не взаємодіє з її твердою поверхнею. Вона впливає на все на планеті, навіть на швидкість обертання", — говорить Кейн.

Синхронне обертання планети

Учені вважають, що без атмосфери обертання Венери навколо своєї осі мало б таку саму швидкість, як і обертання планети навколо Сонця. Це явище відоме як синхронне обертання. Небесні тіла, які мають синхронне обертання, перебувать під гравітаційним упливом більшого об'єкта. Відбувається синхронізація обертання малого об'єкта навколо осі з обертанням навколо великого космічного тіла. І виходить, що один рік на такому малому об'єкті дорівнює одній добі. У такому разі об'єкт із синхронним обертанням завжди спрямований лише однією стороною до свого більшого сусіда. Найяскравіший приклад такого явища — це наш Місяць.

Нове дослідження Венери

За словами Кейна, часто небесним тілам, щоб мати синхронне обертання, потрібні мільйони років. Щоб зрозуміти, чому Венера обертається навколо своєї осі так повільно, вчені вивчили, скільки часу потрібно такій планеті, щоб мати синхронне обертання.

Отримані дані показали, що Венері, щоб стати небесним тілом із синхронним обертанням, знадобилося б 6,5 млн років. Порівняно з віком Сонячної системи, що становить 4,5 млрд років, — це мізерна невелика кількість часу.

[ + – ] Венері, щоб стати небесним тілом із синхронним обертанням, знадобилося б 6,5 млн років. Порівняно з віком Сонячної системи, що становить 4,5 млрд років, — це мізерна мала кількість часу Фото: ISS

"Це означає, що має бути вагома причина, чому період обертання навколо своєї осі у Венери досі не співпав із періодом обертання планети навколо Сонця. Я вважаю, що справа в атмосфері Венери. Тут дмуть вітри з дуже високою швидкістю вздовж поверхні планети в міру її обертання, і це уповільнює швидкість обертання Венери навколо своєї осі, а також робить гравітаційне тяжіння Сонця не таким сильним", — каже Кейн.

За словами вчених, хоч як це парадоксально звучить, але саме Сонце перешкоджає тому, щоб Венера знайшла синхронне обертання. Енергія Сонця робить атмосферу Венери активнішою та забезпечує силою для штормових вітрів.

"Те, що нам вдалося виявити зв'язок між атмосферою Венери та її впливом на синхронне обертання планети, може мати далекосяжні наслідки. І не тільки для Венери", — говорить Кейн.

Нове відкриття допоможе у вивченні екзопланет

Нові дані можуть допомогти вченим, які займаються відкриттям і вивченням екзопланет, адже деякі з цих планет можуть мати такі самі характеристики щодо синхронного обертання.

"При вивченні екзопланет, дослідники часто користуються моделями поведінки планет у Сонячній системі. Відповідно, якщо ми тепер більше знаємо про те, чому Венера не досягла синхронного обертання, це може допомогти в розумінні взаємодій між далекими планетами та їхніми зірками в інших зоряних системах", — каже Кейн.

Нагадуємо, що вчений із NASA розробив сміливий план колонізації Венери. Він пропонує побудувати на цій планеті справжні летючі міста. Фокус уже писав докладно про цей проєкт.