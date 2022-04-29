Ученые выяснили, почему на Венере сутки длиннее года

Согласно новому исследованию, причина тому, что год на Венере короче суток, находится над поверхностью планеты.

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Венера, которая является второй планетой от Солнца, имеет такой же размер, как и наша Земля. Но это совсем другая планета. Она имеет очень плотную атмосферу, которая состоит из углекислого газа и серной кислоты. Температура на поверхности планеты поднимается до +475 градусов по Цельсию. Но есть еще одна особенность у Венеры: она делает полный оборот вокруг Солнца за 225 земных дней, а полный оборот вокруг своей оси она совершает за 243 земных дня. Это означает, что сутки на Венере длиннее года. Американские ученые считают, что нашли этому причину, сообщает Space.

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Ученые из Калифорнийского университета под руководством Стивена Кейна провели новое исследование, которое предполагает, что причиной того, что год на Венере короче, чем местные сутки, является плотная, наполненная сильными ветрами, атмосфера Венеры.

"Атмосфера Венеры – это не отдельная часть планеты, которая никак не взаимодействует с ее твердой поверхностью. Она влияет на все на планете, даже на ее скорость вращения", — говорит Кейн.

Синхронное вращение планеты

Ученые полагают, что без атмосферы вращение Венеры вокруг своей оси имело бы такую же скорость, как и вращение планеты вокруг Солнца. Это явление известно, как синхронное вращение. Небесные тела, которые имеют синхронное вращение находятся под гравитационным влиянием более крупного объекта. Происходит синхронизация вращения малого объекта вокруг своей оси с вращением вокруг большого космического тела. И получается, что один год на таком малом объекте равен одним суткам. В таком случае объект с синхронным вращением всегда направлен только одной стороной к своему более крупному соседу. Самый явный пример такого явления — это наша Луна.

Новое исследование Венеры

По словам Кейна, часто небесным телам, чтобы иметь синхронное вращение требуются миллионы лет. Чтобы понять, почему Венера вращается вокруг своей оси так медленно, ученые изучили сколько времени нужно такой планете, чтобы иметь синхронное вращение.

Полученные данные показали, что Венере, чтобы стать небесным телом с синхронным вращением, потребовалось бы 6,5 млн лет. По сравнению с возрастом Солнечной системы, который составляет 4,5 млрд лет – это ничтожно малое количество времени.

[ + – ] Венере, чтобы стать небесным телом с синхронным вращением, потребовалось бы 6,5 млн лет. По сравнению с возрастом Солнечной системы, который составляет 4,5 млрд лет – это ничтожно малое количество времени Фото: NASA

"Это означает, что должна быть веская причина, почему период вращения вокруг своей оси у Венеры до сих пор не совпал с периодом вращения планеты вокруг Солнца. Я считаю, что дело в атмосфере Венеры. Здесь дуют ветра с очень высокой скоростью вдоль поверхности планеты по мере ее вращения и это замедляет скорость вращения Венеры вокруг своей оси, а также делает гравитационное притяжение Солнца не таким сильным", — говорит Кейн.

По словам ученых, как это ни парадоксально звучит, но само Солнце препятствует тому, чтобы Венера обрела синхронное вращение. Энергия Солнца делает атмосферу Венеры более активной и обеспечивает силой для штормовых ветров.

"То, что нам удалось обнаружить связь между атмосферой Венеры и ее влиянием на синхронное вращение планеты, может иметь далеко идущие последствия. И не только для Венеры", — говорит Кейн.

Новое открытие поможет в изучении экзопланет

Новые данные могут помочь ученым, которые занимаются открытием и изучением экзопланет, ведь некоторые из этих планет могут иметь такие же характеристики, что касается синхронного вращения.

"При изучении экзопланет, исследователи часто пользуются моделями поведения планет в Солнечной системе. Соответственно, если мы теперь больше знаем о том, почему Венера не достигла синхронного вращения, это может помочь в понимании взаимодействий между далекими планетами и их звездами в других звездных системах", — говорит Кейн.

Напоминаем, что ученый из NASA разработал смелый план колонизации Венеры. Он предлагает построить на этой планете настоящие летающие города. Фокус уже писал подробно об этом проекте.