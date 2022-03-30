Летающие города на Венере. Ученый из NASA разработал смелый план колонизации планеты

Основой нового проекта по освоению Венеры человеком является создание гигантской оболочки в атмосфере планеты.

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Астрофизик из NASA Алекс Хоу предлагает создать в атмосфере Венеры твердую оболочку, которая позволит оставить токсичную часть атмосферы планеты у поверхности. Верхнюю же часть можно будет использовать для строительства колонии и сделать ее пригодной для дыхания человеком, пишет Futurism.

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Венера на данный момент абсолютно не пригодна для земной жизни. Ее атмосфера наполнена углекислым газом и азотом, там дуют ветра со скоростью более 300 км/ч. А на поверхности планеты температура достигает 460 градусов Цельсия. Но вторая от Солнца планета по размерам похожа на Землю и возможно когда-то там был такой же климат.

Венеру нужно изменить

Но Алекс Хоу считает, что Венеру можно рассматривать в качестве второго дома для человечества. Там почти такой же уровень гравитации, толстая атмосфера, которая может защитить от вредного солнечного излучения, а еще к Венере лететь меньше, чем, например к Марсу.

Проект, который предлагает Хоу, состоит в том, что нужно начать терраформирование планеты. Для этого нужно использовать роботов, которые будут поглощать токсичные частицы атмосферы и оставлять кислород, пригодный для дыхания, и углерод, который будет использоваться как строительный материал.

[ + – ] Вторая планета от Солнца, Венера, считается непригодной для жизни Фото: NASA

Оболочка вокруг Венеры

Из этого углерода можно будет построить огромные плиты, размером с городской квартал, которые будут парить над нижней частью токсичной атмосферы планеты. Из этих плит нужно будет создать цельную оболочку, которая покроет всю планету. И именно на этой твердой поверхности можно будет построить первую человеческую колонию, говорит Хоу.

"Я считаю, что нужно будет создать примерно 72 триллиона таких плит, которые будут легкими и смогут парить над нижней частью атмосферы на высоте примерно 50 км над поверхностью. Такое проект займет не менее 200 лет", — говорит Хоу.

После того, как гигантская оболочка будет установлена, согласно проекту, роботы вновь проведут работу по очистке верхних слоев атмосферы, чтобы сделать ее пригодной для дыхания человеком. В результате останется кислород и азот, которым смогут дышать колонисты.

Первый "город" на Венере

"Я считаю, что после того, как будет создан первый слой оболочки нужно будет увеличивать ее толщину и довести до размера в несколько сотен метров", — говорит Хоу.

Согласно проекту, до того, как будет создана действительно толстая оболочка первые колонисты смогут жить в куполах на первоначальном слое плит.

Что касается обеспечением водой, которой нет на Венере, то Хоу предложил ее доставлять с карликовой планеты Церера в поясе астероидов. Там ее будут добывать из льда. А когда лед там закончится, воду можно будет добывать на Марсе, или в крайнем случае привозить с Земли.

Несмотря на невероятность самой идеи, Януш Петковски, астробиолог из Массачусетского технологического института, считает, что такой проект возможен. Но не в ближайшем будущем.

Фокус уже писал о том, что астрономы получили первые снимки поверхности Венеры в видимом свете. Эти снимки сделал космический аппарат Parker.