Міста, що літають, на Венері. Вчений із NASA розробив сміливий план колонізації планети

Основою нового проєкту освоєння Венери людиною є створення гігантської оболонки в атмосфері планети.

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Астрофізик із NASA Алекс Гоу пропонує створити в атмосфері Венери тверду оболонку, яка дозволить залишити токсичну частину атмосфери планети біля поверхні. Верхню частину можна буде використовувати для будівництва колонії та зробити її придатною для дихання людини, пише Futurism.

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Венера зараз абсолютно не придатна для земного життя. Її атмосфера наповнена вуглекислим газом і азотом, там дмуть вітри зі швидкістю понад 300 км/год. А на поверхні планети температура сягає 460 градусів за Цельсієм. Але друга від Сонця планета за розмірами схожа на Землю і, можливо, колись там був такий самий клімат.

Венеру треба змінити

Але Алекс Гоу вважає, що Венеру можна розглядати як другий дім для людства. Там майже такий же рівень гравітації, товста атмосфера, яка може захистити від шкідливого сонячного випромінювання, а ще до Венери летіти менше, ніж, наприклад, до Марса.

Проєкт, який пропонує Гоу, полягає в тому, що потрібно розпочати тераформування планети. Для цього потрібно використовувати роботів, які поглинатимуть токсичні частинки атмосфери та залишатимуть кисень, придатний для дихання, та вуглець, який використовуватиметься як будівельний матеріал.

[ + – ] Друга планета від Сонця, Венера, вважається непридатною для життя Фото: ISS

Оболонка навколо Венери

Із цього вуглецю можна буде побудувати величезні плити, розміром із міський квартал, які літатимуть над нижньою частиною токсичної атмосфери планети. З цих плит потрібно буде створити цільну оболонку, яка покриє всю планету. І саме на цій твердій поверхні можна буде збудувати першу людську колонію, каже Гоу.

"Я вважаю, що потрібно буде створити приблизно 72 трильйони таких плит, які будуть легкими та зможуть ширяти над нижньою частиною атмосфери на висоті приблизно 50 км над поверхнею. Такий проєкт займе не менше 200 років", — говорить Гоу.

Після того, як гігантська оболонка буде встановлена згідно з проєктом, роботи знову проведуть роботу з очищення верхніх шарів атмосфери, щоб зробити її придатною для дихання людиною. В результаті залишиться кисень і азот, яким зможуть дихати колоністи.

Перше "місто" на Венері

"Я вважаю, що після того, як буде створено перший шар оболонки, потрібно буде збільшувати її товщину й довести до розміру в кілька сотень метрів", — говорить Гоу.

Згідно з проєктом, до того, як буде створена справді товста оболонка, перші колоністи зможуть жити в куполах на початковому шарі плит.

Що стосується забезпечення водою, якої немає на Венері, то Гоу запропонував її доставляти з карликової планети Церера в поясі астероїдів. Там її видобуватимуть із льоду. А коли лід там скінчиться, воду можна буде видобувати на Марсі, або в крайньому разі привозити із Землі.

Незважаючи на неймовірність самої ідеї, Януш Петковський, астробіолог із Массачусетського технологічного інституту, вважає, що такий проєкт можливий, але не найближчим часом.

Фокус уже писав, що астрономи отримали перші знімки поверхні Венери у видимому світлі. Ці знімки зробив космічний апарат Parker.