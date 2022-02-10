Світ під кислотними хмарами. Отримано перші знімки поверхні Венери у видимому світлі (фото)

Зроблені фото демонструють різноманітну геологію планети — нагір'я та рівнини, континентальні масиви, а також випромінювання, що нагадує полярне сяйво.

Завдяки сонячному зонду NASA Parker, ученим вдалося зафільмувати планету густих токсичних хмар та екстремальних температур — Венеру. Спостереження космічного апарату показали, що на планеті є рівнини, плато та високогір'я, пише Inverse.

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Подібні особливості ніколи раніше не спостерігалися у видимому спектрі світла, і цей подвиг був досягнутий лише завдяки серії непомітних польотів апарату над темною стороною планети.

"Венера — третій за яскравістю об'єкт у небі, але досі нам мало що було відомо про те, як виглядає її поверхня, оскільки вона закрита щільною атмосферою. Але тепер нам нарешті вдалося зазирнути у далекий світ", — розповів провідний автор дослідження. Браян Вуд із Дослідницької лабораторії Військово-морського флоту США.

[ + – ] Ліворуч нове зображення Венери у світлі з космосу. Праворуч учені зіставили дані з іншими зображеннями поверхні, що дозволило їм виділити високогірні райони (пронумеровані) з приголомшливими деталями

Особливості Венери

Зроблені зображення демонструють досить різноманітну геологію планети — нагір'я та низовини, континентальні масиви, а також цікавіші географічні особливості, необхідні для дослідження. Ці дані також підтверджують, що температура Венери становить 460°C. Що ще дивує, то це випромінювання, яке дуже схоже на земне полярне сяйво.

Варто зазначити, що поверхня Венери вже зображувалася раніше, але в інших довжинах хвиль світла, які людське око не може бачити.

[ + – ] Нове зображення поверхні Венери, зроблене WISPR. Зверніть увагу на темнішу ділянку в центрі

У видимому світлі Венера постає перед нами у вигляді таємничо безликої і, зануреної у морок, планети. Відсутність будь-яких значних подробиць про те, що ховається на поверхні планети, пов'язана з густими, сірчано-кислотними хмарами і багатою вуглекислим газом атмосферою, які огортають планету отруйним серпанком.

Хмари перешкоджають більшій частині видимого світла, що походить від поверхні Венери, але найдовші видимі хвилі, які межують із ближнім інфрачервоним діапазоном, проходять. Вдень червоне світло втрачається серед яскравого сонячного світла, що відбивається від вершин хмар Венери, але в темряві камери WISPR змогли вловити слабке світіння, спричинене неймовірним теплом, що походить від поверхні.

"Венера настільки гаряча, що скеляста поверхня планети помітно світиться, як шматок заліза, витягнутий із кузні", — зазначив Вуд.

Важливість дослідження

[ + – ] Та сама ділянка, що й на попередньому фото, але у штучних кольорах. Знімок було отримано місією Magellan

Спостереження поверхні Венери у новому світлі є не лише проривом в астрономії, а й дає вченим найважливішу інформацію про нашу сусідню планету. Ці дані допоможуть в організації майбутніх наукових місій з дослідження Венери, а також учені зможуть краще зрозуміти еволюцію планети.

Існує теорія, що Венера колись була аналогом Землі — зловісний приклад планети, яка колись була потенційно придатною для життя, а тепер задихається від парникового ефекту.

Нові знімки також підтверджують минулі спостереження, зроблені за допомогою радіолокаційних та інфрачервоних приладів, показуючи регіони, подібні до Землі Афродіти — найбільша з трьох великих височин Венери, без обробки зображень.

Нагадаємо, що нещодавно космічному апарату Parker вдалося вперше "доторкнутися" до Сонця і зняти дивовижні кадри з яких астрономи зробили ще й відео.

А ось у грудні минулого року дослідники знайшли на Венері ознаки вулканічної активності. Учені зазначають, що один із вулканів на планеті все ще може бути активним.