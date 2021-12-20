Унікальні кадри: що побачив зонд "Паркер", уперше торкнувшись Сонця (відео)

За результатами занурення апарату в корону Сонця, NASA створили із зображень зонда невелике відео. Також на фотографіях помітили відомі об'єкти в незвичайному ракурсі.

Фокус уже писав про те, що вчені підтвердили перший в історії "дотик" земного космічного апарату до Сонця. Сонячний зонд "Паркер" поринув у корону або верхні шари атмосфери Сонця та зробив унікальні знімки, з яких у NASA створили відео. На цих зображеннях видно, що "побачив" космічний апарат, пролітаючи через структури, котрі називаються корональними стримерами, повідомляє PetaPixel.

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[ + – ] На фотографіях "Паркера" видно Венеру, Меркурія та Марса. Фото: ISS

Корональні стримери – це яскраві петлеподібні структури, які з'являються над активними місцями Сонця. Вони є замкненими петлями магнітного поля, які з'єднують місця протилежної магнітної полярності. Петлі, з яких складаються стримери, являють собою замкнуті магнітні структури, які можуть утримувати всередині плазму та електрично заряджені частинки. Ці структури можна побачити на фотографіях повних сонячних затемнень.

"Підходячи так близько до Сонця, "Паркер" вивчає умови в магнітному шарі сонячної атмосфери. Це те, чого ми ніколи не могли зробити раніше", — каже Нур Рауафі з Університету Джона Гопкінса. Ми змогли побачити, як космічний апарат уперше пролітає через корональні структури, які можна спостерігати під час повного сонячного затемнення.

[ + – ] На фотографіях "Паркера" видно Чумацький Шлях та Венеру Фото: ISS

Що найцікавіше, апарату вдалося сфотографувати планети Сонячної системи, Землю і навіть Чумацький шлях, перебуваючи в атмосфері сонця, говорить Рауафі.

Усі названі об'єкти помітив на знімках астрофізик Грант Тремблей із Центру астрофізики, створений ученими Гарвардського університету та Смітсонівського інституту в США. За словами вчених, сонячний зонд "Паркер" найближчими роками все більше наближатиметься до поверхні Сонця і, можливо, вже наступного місяця знову зануриться в атмосферу нашої зірки.

[ + – ] На фотографіях "Паркера" видно Юпітер, Землю та Сатурн Фото: ISS

"Паркер" може надати нам величезну кількість нової інформації про Сонце. Ми з нетерпінням чекаємо від нього нових даних", — каже Нікі Фокс із NASA.