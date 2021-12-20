Уникальные кадры: что увидел зонд "Паркер", впервые прикоснувшись к Солнцу (видео)

По результатам погружения аппарата в корону Солнца, в NASA создали из изображений зонда небольшое видео. Также на фотографиях отметили известные объекты в необычном ракурсе.

Фокус уже писал о том, что ученые подтвердили первое в истории "прикосновение" земного космического аппарата к Солнцу. Солнечный зонд "Паркер" погрузился в корону или верхние слои атмосферы Солнца и сделал уникальные снимки, из которых в NASA создали видео. На этих изображениях видно, что "увидел" космический аппарат, пролетая через структуры, которые называются корональными стримерами, сообщает PetaPixel.

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[ + – ] На фотографиях "Паркера" видны Венера, Меркурий и Марс Фото: NASA

Корональные стримеры — это яркие петлеобразные структуры, которые появляются над активными областями на Солнце. Они представляют собой замкнутые петли магнитного поля, которые соединяют области противоположной магнитной полярности. Петли, из которых состоят стримеры, представляют собой замкнутые магнитные структуры, которые могут удерживать внутри плазму и электрически заряженные частицы. Эти структуры можно увидеть на фотографиях полных солнечных затмений.

"Подходя так близко к Солнцу, "Паркер" изучает условия в магнитном слое солнечной атмосферы. Это то, чего мы никогда не могли сделать раньше", — говорит Нур Рауафи из Университета Джона Хопкинса. "Мы смогли увидеть, как космический аппарат впервые пролетает через корональные структуры, которые можно наблюдать во время полного солнечного затмения".

[ + – ] На фотографиях "Паркера" видны Млечный Путь и Венера Фото: NASA

Что самое интересное, аппарату удалось сфотографировать планеты Солнечной системы, Землю и даже Млечный путь, находясь в атмосфере солнца, говорит Рауафи.

Все названные объекты отметил на снимках астрофизик Грант Тремблей из Центра астрофизики, который создан учеными Гарвардского университета и Смитсоновского института в США. По словам ученых, солнечный зонд "Паркер" в ближайшие годы будет все больше приближаться к поверхности Солнца и возможно уже в следующем месяце снова погрузится в атмосферу нашей звезды.

[ + – ] На фотографиях "Паркера" видны Юпитер, Земля и Сатурн Фото: NASA

"Паркер" может предоставить нам огромное количество новой информации о Солнце. Мы с нетерпением ждем от него новых данных", — говорит Ники Фокс из NASA.