Мир под кислотными облаками. Получены первые снимки поверхности Венеры в видимом свете (фото)

Сделанные фото демонстрируют разнообразную геологию планеты — нагорья и равнины, континентальные массивы, а также излучение, напоминающее полярное сияние.

Благодаря солнечному зонду NASA Parker, ученым удалось заснять планету густых токсичных облаков и экстремальных температур — Венеру. Наблюдения космического аппарата показали, что на планете есть равнины, плато и высокогорья, пишет Inverse.

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Подобные особенности никогда ранее не наблюдались в видимом спектре света, и этот подвиг был достигнут только благодаря серии незаметных полетов аппарата над темной стороной планеты.

"Венера — третий по яркости объект в небе, но до сих пор нам мало что было известно о том, как выглядит ее поверхность, так как она закрыта плотной атмосферой. Но теперь нам наконец удалось заглянуть в далекий мир", — рассказал ведущий автор исследования Брайан Вуд из Исследовательской лаборатории Военно-морского флота США.

[ + – ] Слева новое изображение Венеры в видимом свете из космоса. Справа ученые сопоставили данные с другими изображениями поверхности, что позволило им выделить высокогорные районы (пронумерованные) с потрясающими деталями

Особенности Венеры

Сделанные изображения демонстрируют довольно разнообразную геологию планеты — нагорья и низменности, континентальные массивы, а также более любопытные географические особенности, необходимые для исследования. Эти данные также подтверждают, что температура Венеры на поверхности составляет 460 °C. Что еще удивляет, так это излучение, которое очень похоже на земное полярное сияние.

Стоит отметить, что поверхность Венеры уже изображалась ранее, но в других длинах волн света, которые человеческий глаз не может видеть.

[ + – ] Новое изображение поверхности Венеры, сделанное WISPR. Обратите внимание на более темную область в центре

В видимом свете Венера предстает пред нами в виде таинственно безликой и, погруженной во мрак, планеты. Отсутствие каких-либо значительных подробностей о том, что скрывается на поверхности планеты, связано с густыми, сернокислотными облаками и богатой углекислым газом атмосферой, которые окутывают планету ядовитой дымкой.

Облака препятствуют большей части видимого света, исходящего от поверхности Венеры, но самые длинные видимые волны, которые граничат с ближним инфракрасным диапазоном, проходят. Днем красный свет теряется среди яркого солнечного света, отражающегося от вершин облаков Венеры, но в темноте камеры WISPR смогли уловить слабое свечение, вызванное невероятным теплом, исходящим от поверхности.

"Венера настолько горячая, что скалистая поверхность планеты заметно светится, как кусок железа, извлеченный из кузницы", — отметил Вуд.

Важность исследования

[ + – ] Та же область, что и на предыдущем фото, но в искусственных цветах. Снимок был получен миссией Magellan

Наблюдение поверхности Венеры в новом свете является не только прорывом в астрономии, но и дает ученым важнейшие сведения о нашей соседней планете. Эти данные помогут в организации будущих научных миссий по исследованию Венеры, также ученые смогут лучше понять эволюцию планеты.

Существует теория, что Венера когда-то была аналогом Земли — зловещий пример планеты, которая когда-то была потенциально пригодна для жизни, а теперь задыхается от парникового эффекта.

Новые снимки также подтверждают прошлые наблюдения, сделанные с помощью радиолокационных и инфракрасных приборов, показывая регионы, подобные Земле Афродиты — самая большая из трех обширных возвышенностей Венеры, без помощи обработки изображений.

Напомним, что недавно космическому аппарату Parker удалось впервые "прикоснутся" к Солнцу и заснять удивительные кадры из которых астрономы сделали еще и видео.

А вот в декабре прошло года исследователи нашли на Венере признаки вулканической активности. Ученые отмечают, что один из вулканов на планете все еще может быть активным.