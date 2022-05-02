Планеты как на ладони. Астроном создал анимацию, показывающую размеры Солнечной системы (видео)

С помощью анимации можно составить представление о том, какие размеры имеют планеты по сравнению друг с другом и Солнцем.

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Чтобы по-настоящему понять масштабы планет и Солнца нужно иногда просто посмотреть небольшое профессиональное научное видео. Именно его и создал астроном Джеймса О'Донохью из Японского агентства аэрокосмических исследований, сообщает ScienceAlert.

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Ученый создал анимацию, которая длится всего 45 секунд, но за это время можно оценить масштабы и разнообразие главных объектов нашей Солнечной системы.

Анимация начинается с карликовой планеты Церера и постепенно увеличивается, чтобы показать все планеты, которые входят в нашу звездную систему, в том числе и Солнце. Эту анимацию О'Донохью разместил в своем аккаунте в Twitter, хотя это же видео он уже выставлял раньше в YouTube. Это просто очередное напоминание для всех любителей астрономии, что наша Солнечная система очень удивительна и разнообразна.

Даже если вы знаете примерные размеры планет и Солнца, все равно интересно посмотреть, как они соотносятся друг с другом. Тем более в анимации ученый даже показал насколько быстро вращаются планеты вокруг своей оси. Например, Юпитер делает это намного быстрее, чем Земля.

Джеймс О'Донохью показал в видео, наклон планет, скорость их вращения и даже в какую сторону они вращаются. Несмотря на то, что ученый создал правильный масштаб планет и Солнца относительно друг друга, все же разместил он эти объекты рядом, чего не может быть в реальности.

Если говорить о размерах объектов, которые показаны в анимации, то Земля, например, имеет диаметр 12 742 км. В то время как Юпитер — 139 820 км. И этот диаметр больше, чем в 10 раз того, что имеет наша планета. А диаметр Солнца составляет примерно 1,39 млн км, что в более, чем 100 раз больше, чем диаметр Земли.

Фокус уже писал о том, что астрономы анонсировали революционное открытие в Млечном Пути. О своем новом достижении и что именно им вероятно удалось открыть ученые сообщат только 12 мая. Но есть один вариант, который действительно может считаться одним из важнейших открытий в астрономии.

Что касается планет Солнечной системы, то ученым удалось выяснить, почему на Венере сутки длиннее года. Да, вторая планета от Солнца, вращается быстрее вокруг звезды, чем вокруг своей оси. И причина такого странного поведения скрывается над поверхностью Венеры.

Также напоминаем, что космический аппарат NASA сделал самые близкие фотографии Юпитера и это произошло во второй раз в истории исследования этого газового гиганта.