Подвійний спалах на Сонці викликав проблеми на Землі: що сталося

У неймовірно величезній плямі на Сонці сталися виверження, що викликали проблеми з радіозв'язком на нашій планеті.

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Тиждень тому нашій планеті "пощастило" уникнути потужного впливу Сонця, але цього разу величезна пляма, яка стала причиною появи потужного спалаху М-класу, повідомляє SciеnceAlert.

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25 квітня в сонячній плямі AR2993 з'явилися відразу два потужні спалахи класу М, які викликали тимчасове відключення радіозв'язку в Азії та Австралії.

Минулого тижня, як уже писав Фокус, інша пляма під назвою AR2992 вибухнула сонячним спалахом класу Х, але тоді цей потужний потік сонячних частинок не досяг Землі. Але цього разу, хоча подвійний спалах був трохи слабшим, все ж таки він викликав проблеми на Землі.

Сонячний спалах класу М

Сонячні спалахи класу М і Х перебувають у кінці класифікаційного ряду спалахів і є найпотужнішими, які з'являються на Сонці. Але спалах М-класу в 10 разів слабший за спалах Х-класу.

Вважається, що викиди електромагнітного випромінювання, якими є спалахи, зокрема М-класу, можуть призвести до того, що на Землі виникають проблеми з радіозв'язком, а астронавти в космосі можуть отримати вищий рівень опромінення.

Величезна сонячна пляма

За словами Діна Песнелла з Центр космічних польотів NASA імені Годдарда, сонячна пляма AR2993 хоч і має "середній" розмір на тлі інших, все ж таки просто величезна. Її площа становить сотні мільйонів квадратних кілометрів, а це означає, що Земля могла б запросто поміститися в цій активній області Сонця, і ще залишилося б дуже багато місця.

"Уявіть собі пташине яйце, яке лежить у гнізді. Саме такий вигляд мала б наша планета в цій сонячній плямі", — каже Песнелл.

[ + – ] Сонячна пляма AR2993 хоч і має "середній" розмір на тлі інших, все ж таки просто величезна. Її площа складає сотні мільйонів квадратних кілометрів, а це означає, що Земля могла б запросто поміститися в цій активній області Сонця, і ще залишилося б дуже багато місця Фото: ISS

Активні регіони на Сонці, які називаються сонячними плямами, — це області, де магнітне поле нашої зірки набагато сильніше, ніж у інших місцях. Коли силові лінії магнітного поля різко змінюються, то відбуваються вибухи — сонячні спалахи. Іноді буває, що сонячні спалахи також супроводжуються сильними викидами плазми в космос — це називається корональні викиди маси.

Активна фаза "діяльності" Сонця

Уже кілька тижнів на Сонці не спокійно, і вчені припускають, що подібна активність лише зростатиме. Головна причина того, що відбувається, — це перехід нашої зірки в активну фазу своєї активності під час свого 11-річного циклу. Зараз Сонце переживає свій 25-й сонячний цикл, і його пік припаде на кінець 2024-го або початок 2025 року, згідно з прогнозами вчених.

"Чим ближче Сонце до свого максимуму активності, тим більше з'являтиметься сонячних спалахів і корональних викидів маси. І тим більша ймовірність появи на Землі геомагнітних бур, що, у свою чергу, може призводити, як у цьому випадку, до збою в роботі радіозв'язку, а також до проблем у роботі електромереж", — каже Песнелл.

За словами вчених, сонячні спалахи та корональні викиди маси, якщо вони спрямовані на Землю, також сприяють появі дуже барвистих полярних синій.

Як уже писав Фокус, 2 тижні тому на Сонці стався спалах класу С. Причиною появи спалаху стала пляма AR2987. Тоді на Землі сталася геомагнітна буря рівня G1.

Нагадуємо, що Сонце може викликати геомагнітну бурю та негативні наслідки не лише на Землі. Потужний потік сонячної плазми досяг поверхні Меркурія, який і так постійно піддається впливу Сонця.