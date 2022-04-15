Сонце вдарило по Меркурію. Хвиля плазми від зірки "стерилізувала" поверхню планети

Гігантська хвиля плазми, що йде від Сонця, врізалася в Меркурій, імовірно, викликавши геомагнітну бурю, та знесла речовину з поверхні планети.

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Потужний корональний викид маси вразив найближчу до Сонця планету. Хвиля плазми вийшла з однієї зі сонячних плям, де часто відбуваються викиди енергії. Ця енергія виходить у вигляді випромінювання, яке називається сонячними спалахами або потоками плазми, – корональних викидів маси, повідомляє Live Science.

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На Землі потужне магнітне поле поглинає такі потоки плазми, і з'являються геомагнітні бурі, а також барвисті полярні сяйва. У той же час потік заряджених частинок від Сонця може вивести з ладу електроніку як на орбіті, так і на поверхні планети. Деякі вчені вважають, що подібні геомагнітні бурі навіть можуть призвести до зупинки роботи інтернету.

На Меркурії немає сильного магнітного поля, і ця планета позбавлена постійної атмосфери. Тому після викидів плазми, що йде до Меркурія, частинки, що залишилися на поверхні планети, постійно відносяться в космос. Вони створюють за планетою кометоподібний хвіст із викинутої речовини. Але сонячний вітер, потік заряджених частинок від Сонця та викиди плазми таки створюють тонкий шар атмосфери на Меркурії.

Донедавна вчені не знали, наскільки сильне магнітне поле на Меркурії та чи можуть там бути геомагнітні бурі. Але дослідження, які були опубліковані в лютому цього року, показують, що на планеті є досить сильне магнітне поле для створення геомагнітних бур.

"Процеси, які там відбуваються, дуже схожі на ті, які відбуваються під час подібних подій на Землі. Відмінність полягає тільки в тому, що Меркурій менший за Землю, і в нього слабкіше магнітне поле, а ще в нього практично немає атмосфери", — каже Хуей Чжан із Університету штату Аляска, співавтор зазначених вище досліджень.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, активність на Сонці зростає швидше, ніж показували прогнози. У Сонця є періоди максимальної та мінімальної активності протягом 11-річного циклу. Але вченим складно робити прогнози сонячної погоди, оскільки досі не зовсім зрозумілий механізм, який керує цим сонячним циклом.

[ + – ] Меркурій Фото: ISS

Меркурій

Перша планета Сонячної системи;

У нього немає природних супутників;

Це найменша планета Сонячної системи. Меркурій менший за Ганімеда (супутник Юпітера) і Титана (супутник Сатурна);

У планети дуже велике залізне ядро, яке становить 83% від об'єму та 60% від маси планети;

На поверхні Меркурія дуже багато ударних кратерів;

Середня відстань планети від Сонця – 58 млн км;

Меркурій робить повний оберт навколо Сонця за 88 земних діб;

Сама доба на планеті триває трохи більше 58 земних діб;

Температура на поверхні планети змінюється від -190 до +430 градусів за Цельсієм.

Фокус уже писав про те, що "мертва" пляма на Сонці відправила до Землі спалах C-класу. Потік плазми та заряджених частинок попрямував до Землі та досяг нашої планети 14 квітня.

Фокус також писав про найсильніший спалах із можливих на Сонці. Космічний апарат Solar Dynamics Observatory навіть зміг сфотографувати цю подію.

Нагадуємо, що одну із загадок із зникненням плям на Сонці, яке сталося майже 400 років, досі не можуть розгадати вчені. Але вони вже близькі до цього та знайшли зірку, яка допоможе розібратися з цими таємничими подіями.