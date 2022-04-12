Магнітна буря на підході. "Мертва" пляма на Сонці відправила до Землі спалах C-класу

11 квітня в "мертвій" плямі на Сонці сталося потужне виверження, і потік плазми прямує в бік Землі.

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Потужний викид потоків сонячних частинок і корональний викид маси стався в "мертвій" сонячній плямі під назвою AR2987. У результаті в космос вирвався величезний потік плазми, який досягне Землі вже 14 квітня. У результаті на нашій планеті очікуються поява дуже яскравих полярних сяйв і геомагнітні бурі класу G1, повідомляє ScienceAlert.

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Плями на Сонці – це темні області на поверхні зірки, викликані потужним магнітним потоком із надр Сонця. Вони можуть існувати як кілька годин, так і кілька місяців.

За словами Філіпа Джаджа з Національного центру атмосферних досліджень США, назва "мертва пляма" говорить про те, що такі плями часто поділяються на частини та є нестабільними, а тому згодом слабшають.

Саме в такій "мертвій" плямі AR2987 11 квітня стався сонячний спалах класу С. Такі спалахи з'являються досить часто та рідко мають пряму дію на Землю. Вважається, що викиди корональної маси під час таких спалахів повільні та слабкі.

Але цього разу стався потужний викид плазми, який летить зі швидкістю мільйони кілометрів на годину в бік нашої планети. Коли відбуваються сильні викиди корональної маси, то потік сонячних часток викликає найяскравіші та найбільші полярні сяйва на полюсах Землі.

[ + – ] У "мертвій" плямі AR2987 11 квітня стався сонячний спалах класу С Фото: ISS

Учені вважають, що цей спалах на Сонці стане причиною появи на Землі геомагнітної бурі класу G1 уже 14 квітня. Бурі такого класу можуть призвести до незначних збоїв у роботі супутників і енергосистем на планеті.

За словами вчених із Королівської обсерваторії Бельгії, ця активність Сонця є звичайною в період, коли наша зірка наближається до найвищої точки своєї активності під час 11-річного сонячного циклу. Під час цього циклу в Сонця є періоди затишшя, і є періоди підвищеної активності, як і зараз.

Сонце зараз перебуває у 25-му циклі, якщо рахувати з початку спостережень за нашою зіркою, які почалися ще в 1755 році. Плями на Сонці з'являтимуться частіше, відбуватиметься більше вивержень, і все це триватиме до 2025 року, коли настане пік активності нашої зірки.

Фокус уже писав про те, що наприкінці березня на Сонці стався перший цього року найпотужніший із можливих спалах на Сонці класу Х. Узагалі одна із сонячних плям стала причиною кількох десятків спалахів різної потужності.