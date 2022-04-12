Магнитная буря на подходе. "Мертвое" пятно на Солнце отправило к Земле вспышку C-класса

11 апреля в "мертвом" пятне на Солнце произошло мощное извержение и поток плазмы направляется в сторону Земли.

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Мощный выброс потоков солнечных частиц и корональный выброс массы произошел в "мертвом" солнечном пятне под названием AR2987. В результате в космос вырвался огромный поток плазмы, который достигнет Земли уже 14 апреля. В результате на нашей планете ожидаются появление очень ярких полярных сияний и геомагнитные бури класса G1, сообщает ScienceAlert.

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Пятна на Солнце – это темные области на поверхности звезды, которые вызваны мощным магнитным потоком из недр Солнца. Они могут существовать как несколько часов, так и несколько месяцев.

По словам Филипа Джаджа из Национального центра атмосферных исследований США, название "мертвое пятно" говорит о том, что такие пятна часто разделяются на части и являются нестабильными, а потому со временем слабеют.

Именно в таком "мертвом" пятне AR2987 11 апреля произошла солнечная вспышка класса С. Такие вспышки появляются достаточно часто и редко имеют прямое воздействие на Землю. Считается, что выбросы корональной массы во время таких вспышек медленные и слабые.

Но в этот раз случился мощный выброс плазмы, который летит со скоростью в миллионы километров в час в сторону нашей планеты. Когда происходят мощные выбросы корональной массы, то поток солнечных частиц вызывает более яркие и более обширные полярные сияния на полюсах Земли.

[ + – ] В "мертвом" пятне AR2987 11 апреля произошла солнечная вспышка класса С Фото: NASA

Ученые считают, что эта вспышка на Солнце станет причиной появления на Земле геомагнитной бури класса G1 уже 14 апреля. Бури такого класса могут привести к незначительным сбоям в работе спутников и энергосистем на планете.

По словам ученых из Королевской обсерватории Бельгии, данная активность Солнца является обычной в период, когда наша звезда приближается к наивысшей точке своей активности во время 11-летнего солнечного цикла. Во время этого цикла у Солнца есть периоды затишья и есть периоды повышенной активности, как это происходит и сейчас.

Солнце сейчас находится в 25-м цикле, если считать с начала наблюдений за нашей звездой, которые начались еще в 1755 году. Пятна на Солнце будут появляться чаще, будет происходить больше извержений и все это будет длиться до 2025 года, когда настанет пик активности нашей звезды.

Фокус уже писал о том, что в конце марта на Солнце произошла первая в этом году самая мощная из возможных вспышка на Солнце класса Х. Вообще одно из солнечных пятен стало причиной нескольких десятков вспышек разной мощности.