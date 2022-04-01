Мощнее взрывов не бывает: в NASA показали самую сильную вспышку X-класса на Солнце (видео)

31 марта в солнечном пятне AR2975 произошла первая в 2022 году очень мощная вспышка Х-класса.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Серия очень мощных вспышек с корональными выбросами массы произошла за несколько дней на Солнце. Всего пятно AR2975 стало причиной появления 36 вспышек разной мощности. Одна из них была маленькая вспышка B-класса, далее были 29 вспышек средней мощности С-класса, потом случились еще более мощные 9 вспышек М-класса и одна самая мощная из возможных на Солнце – вспышка Х-класса, которой присвоили уровень Х1.3, сообщает ScienсeAlert.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Самыми маленькими по мощности считаются вспышки А-класса, далее по мере возрастания мощности выбрасываемой энергии их классифицируют, как вспышки класса В, С, М и Х. Последний тип вспышек считается самыми мощными, которые только могут появиться на Солнце. Каждый класс вспышек отличается от предыдущего увеличением мощности извержений в 10 раз. Но и каждый тип вспышек также имеют свои отдельные уровни мощности.

[ + – ] Всего пятно AR2975 стало причиной появления 36 вспышек разной мощности Фото: NASA

Данные о новой серии вспышек, которые произошли на Солнце предоставил космический аппарат Solar Dynamics Observatory.

Для сравнения, первой самой мощной вспышкой в этом году пока что была вспышка, которая произошла на Солнце 31 марта – вспышка Х1.3, а самой мощной за всю историю наблюдений была вспышка на Солнце 2003 года уровня Х28.

Солнечные вспышки и корональные выбросы массы, которые появляются вместе с ними несут в космос огромный поток солнечных частиц. Если эти извержения направлены на Землю, то это приводит к сбою в работе электроники, электрических систем на Земле, а также могут навредить работе спутников и других аппаратов на орбите. Когда этот поток солнечных частиц достигает магнитного поля, а потом и атмосферы Земли, то на планете возникают геомагнитные бури и появляются очень яркие полярные сияния.

[ + – ] Первой самой мощной вспышкой в этом году пока что была вспышка, которая произошла на Солнце 31 марта – вспышка Х1.3, а самой мощной за всю историю наблюдений была вспышка на Солнце 2003 года уровня Х28 Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что две вспышки M-класса из пятна AR2975 были направлены в сторону Земли и поток солнечных частиц достиг нашей планеты 31 марта. Это вызвало сильную геомагнитную бурю, последствия которой могут ощущаться еще несколько дней.

Что касается новой мощной вспышки Х-класса, то она также может привести к появлению геомагнитных бурь на Земле. Но несмотря на невероятную мощь, эта вспышка не станет причиной сильной бури.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США заявили, что, согласно моделированию, даже по достижении Земли в ближайшие дни поток частиц от новой сверхмощной вспышки может нанести не такой сильный удар по планете. Теме не менее, вероятность появления сильной геомагнитной бури в первые несколько дней апреля остается высокой.

По словам ученых, вспышки на Солнце становятся обычным явлением, так как наша звезда "набирает обороты" и приближается к пику своей активности, который по прогнозам настанет через три года.

Напоминаем, что у Солнца каждые 11 лет существует период снижения активности, так называемый солнечный минимум и период высокой активности – солнечный максимум.

Сейчас за Солнцем наблюдает космический аппарат "Паркер" и он находится очень близко к нашей звезде. Ученые надеются, что во время приближения Солнца к своему максимуму, аппарат сможет предоставить много полезной информации о том, почему Солнце ведет себя так, а не иначе.

Фокус уже писал о мощной вспышке X-класса, которая произошла в ноябре 2021 года. Тогда один из космических аппаратов NASA также смог зафиксировать появление вспышек на Солнце.

Что касается космического аппарата "Паркер", то Фокус писал о том, что увидел аппарат, когда впервые приблизился к Солнцу.