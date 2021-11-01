Крупным планом. NASA показало, как выглядела мощная вспышка X-класса на Солнце (видео)

Космический аппарат, который наблюдает за Солнцем, всю неделю следил за вспышками на Солнце и теперь можно увидеть это завораживающее событие на видео.

Видео было снято космическим аппаратом Solar Dynamics Orbiter и на нем хорошо видно солнечные вспышки, которые длились всю неделю и закончились мощной солнечной бурей класса X1 как раз на Хеллоуин, которая в свою очередь усилила полярные сияния на Земле, сообщает space.com

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Серия солнечных извержений началась еще в прошлый понедельник в одной из активных областей Солнца. Эти извержения солнечного вещества продолжались несколько дней. Самой впечатляющей вспышкой на Солнце стала вспышка класса X1, которая появилась из пятна в нижней центральной части нашей звезды, которое было обращено прямо к Земле.

Вспышки X-класса — это самые мощные солнечные бури, которые могут быть на Солнце. По словам представителей NASA, вспышки на Солнце – это мощные выбросы излучения. Это излучение не может пройти через атмосферу Земли и навредить людям, но может повлиять на слой атмосферы, где проходят сигналы GPS и связи.

[ + – ] Вспышки на Солнце

Космический аппарат Solar Dynamics Orbiter – это один з нескольких аппаратов, которые следят за солнечной погодой и особенно за солнечными бурями.

Мощная вспышка класса X1 сопровождалась солнечной бурей и массивным извержением солнечного вещества, которое называется выбросом корональной массы. Во время этого выброса в космос улетели солнечные частицы со скоростью более 4 миллионов километров в час. Эти частицы достигли Земли в эти выходные и усилили полярные сияния на Северном и Южном полюсах.

[ + – ] Вспышки на Солнце

Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы Солнца попадают в верхние слои атмосферы и вызывают легкое свечение.

[ + – ] Полярные сияния снятые с борта МКС

Это была уже вторая вспышка X-класса в 25-м солнечном цикле, который начался в декабре 2019 года. Новый солнечный цикл наступает примерно каждые 11 лет.

Напоминаем, что NASA опубликовало изображение мощной вспышки на Солнце, которое достигло Земли 30-31 октября и вызвало сильную геомагнитную бурю.