Крупним планом. NASA показало, який вигляд мав потужний спалах X-класу на Сонці (відео)

Космічний апарат, який спостерігає за Сонцем, увесь тиждень стежив за спалахами на Сонці, і тепер можна побачити цю подію, що зачаровує, на відео.

Відео було знято космічним апаратом Solar Dynamics Orbiter, і на ньому добре видно сонячні спалахи, які тривали весь тиждень і закінчилися потужною сонячною бурею класу X1 якраз на Гелловін, яка, у свою чергу, посилила полярні сяйва на Землі, повідомляє space.com

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Серія сонячних вивержень розпочалася ще минулого понеділка в одній із активних областей Сонця. Ці виверження сонячної речовини тривали кілька днів. Найвражаючішим спалахом на Сонці став спалах класу X1, який з'явився з плями в нижній центральній частині нашої зірки, яка була повернена прямо до Землі.

Спалахи X-класу — це найпотужніші сонячні бурі, які можуть бути на Сонці. За словами представників NASA, спалахи на Сонці – це сильні викиди випромінювання. Це випромінювання не може пройти через атмосферу Землі та нашкодити людям, але може вплинути на шар атмосфери, де проходять сигнали GPS і зв'язку.

[ + – ] Спалах на Сонці

Космічний апарат Solar Dynamics Orbiter – це один із кількох апаратів, які стежать за сонячною погодою й особливо за сонячними бурями.

Потужний спалах класу X1 супроводжувався сонячною бурею та масивним виверженням сонячної речовини, яка називається викидом корональної маси. Під час цього викиду в космос відлетіли сонячні частки зі швидкістю понад 4 мільйони кілометрів на годину. Ці частки досягли Землі в ці вихідні та посилили полярні сяйва на Північному та Південному полюсах.

[ + – ] Спалах на Сонці

Полярні сяйва виникають, коли заряджені частинки Сонця потрапляють у верхні шари атмосфери та викликають легке світіння.

[ + – ] Полярні сяйва зняті з борту МКС

Це був уже другий спалах X-класу у 25-му сонячному циклі, який розпочався в грудні 2019 року. Новий сонячний цикл настає приблизно кожні 11 років.

Нагадуємо, що NASA опублікувало зображення потужного спалаху на Сонці, яке досягло Землі 30-31 жовтня та викликало сильну геомагнітну бурю.