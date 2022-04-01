Потужніших вибухів не буває: у NASA показали найсильніший спалах X-класу на Сонці (відео)

31 березня в сонячній плямі AR2975 стався перший у 2022 році дуже потужний спалах Х-класу.

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Серія дуже потужних спалахів із корональними викидами маси сталася за кілька днів на Сонці. Усього пляма AR2975 стала причиною появи 36 спалахів різної потужності. Один з них маленький спалах B-класу, далі були 29 спалахів середньої потужності С-класу, потім сталися ще потужніші 9 спалахів М-класу й один найпотужніший із можливих на Сонці — спалах Х-класу, якому привласнили рівень Х1.3, повідомляє ScienceAlert.

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Найменшими за потужністю вважають спалахи А-класу, далі в міру зростання потужності енергії, що викидається, їх класифікують, як спалахи класу В, С, М і Х. Останній тип вважають найпотужнішими, які тільки можуть з'явитися на Сонці. Кожен клас відрізняється від попереднього збільшенням потужності вивержень у 10 разів. Але усі вони також мають окремі рівні потужності.

[ + – ] Пляма AR2975 стала причиною появи 36 спалахів різної потужності Фото: ISS

Дані про нову серію спалахів, що відбулися на Сонці, надав космічний апарат Solar Dynamics Observatory.

Для порівняння, першим найпотужнішим цього року поки був спалах, який стався на Сонці 31 березня — спалах Х1.3, а найпотужнішим за всю історію спостережень був спалах 2003 року рівня Х28.

Сонячні спалахи та корональні викиди маси, які виникають разом з ними, несуть у космос величезний потік сонячних частинок. Якщо ці виверження спрямовані на Землю, це призводить до збою в роботі електроніки, електричних систем на Землі, а також вони можуть зашкодити роботі супутників та інших апаратів на орбіті. Коли цей потік сонячних частинок досягає магнітного поля, а потім й атмосфери Землі, то на планеті виникають геомагнітні бурі та з'являються дуже яскраві полярні сяйва.

[ + – ] Першим найпотужнішим цього року поки був спалах, який стався на Сонці 31 березня — спалах Х1.3, а найпотужнішим за всю історію спостережень був спалах 2003 року рівня Х28 Фото: ISS

Фокус вже писав про те, що два спалахи M-класу з плями AR2975 були спрямовані в бік Землі й потік сонячних частинок досяг нашої планети 31 березня. Це викликало сильну геомагнітну бурю, наслідки якої можуть відчуватися ще кілька днів.

Що стосується нового потужного спалаху Х-класу, то він також може призвести до появи геомагнітних бур на Землі. Але попри неймовірну міць, цей спалах не стане причиною сильної бурі.

У Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США заявили, що, згідно з моделюванням, навіть після досягнення Землі найближчими днями потік частинок від нового надпотужного спалаху може завдати не такого сильного удару планеті. Проте ймовірність появи сильної геомагнітної бурі в перші кілька днів квітня залишається високою.

За словами вчених, спалахи на Сонці стають звичайним явищем, оскільки наша зірка "набирає обертів" і наближається до вершини своєї активності, яка за прогнозами настане через три роки.

Нагадуємо, що в Сонця кожні 11 років є період зниження активності, так званий сонячний мінімум, і період високої активності — сонячний максимум.

Зараз за Сонцем спостерігає космічний апарат "Паркер", і він знаходиться дуже близько до нашої зірки. Вчені сподіваються, що під час наближення Сонця до свого максимуму апарат зможе надати багато корисної інформації про те, чому Сонце поводиться так, а не інакше.

Фокус вже писав про потужний спалах X-класу, який стався в листопаді 2021 року. Тоді один із космічних апаратів NASA також зміг зафіксувати появу спалахів на Сонці.

Щодо космічного апарату "Паркер", то Фокус писав про те, що побачив апарат, коли вперше наблизився до Сонця.