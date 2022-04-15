Солнце ударило по Меркурию. Волна плазмы от звезды "стерилизовала" поверхность планеты

Гигантская волна плазмы, идущая от Солнца, врезалась в Меркурий, вероятно, вызвав геомагнитную бурю и снесла вещество с поверхности планеты.

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Мощный корональный выброс массы поразил ближайшую к Солнцу планету. Волна плазмы вышла из одного из солнечных пятен, где часто происходят выбросы энергии. Эта энергия исходит в виде излучения, которое называется солнечными вспышками или в виде потоков плазмы – корональных выбросов массы, сообщает Live Science.

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На Земле мощное магнитное поле поглощает такие потоки плазмы и появляются геомагнитные бури, а также красочные полярные сияния. В тоже время поток заряженных частиц от Солнца может вывести из строя электронику, как на орбите, так и на поверхности планеты. Некоторые ученые считают, что подобные геомагнитные бури могут даже привести к остановке в работе Интернета.

На Меркурии нет сильного магнитного поля и эта планета лишена постоянной атмосферы. Поэтому после выбросов плазмы, которая идет к Меркурию, частицы, которые остались у поверхности планеты, постоянно уносятся в космос. Они создают за планетой кометоподобный хвост из выброшенного вещества. Но солнечный ветер, поток заряженных частиц от Солнца и выбросы плазмы все-таки создают тонкий слой атмосферы на Меркурии.

До недавнего времени ученые не знали насколько сильное магнитное поле на Меркурии и могут ли там быть геомагнитные бури. Но исследования, которые были опубликованы в феврале этого года показывают, что на планете достаточно сильное магнитное поле для создания геомагнитных бурь.

"Процессы, которые там происходят очень похожи на те, которые происходят во время подобных событий на Земле. Отличие состоит только в том, что Меркурий меньше Земли и у него слабее магнитное поле, а еще у него практически нет атмосферы", — говорит Хуэй Чжан из Университета штата Аляска, соавтор указанных выше исследований.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, активность на Солнце растет быстрее, чем показывали прогнозы. У Солнца есть периоды максимальной и минимальной активности в течение 11-летнего цикла. Но ученым сложно делать прогнозы солнечной погоды, так как до сих пор не совсем понятен механизм, который управляет этим солнечным циклом.

[ + – ] Меркурий Фото: NASA

Меркурий

Первая планета Солнечной системы;

У него нет естественных спутников;

Это самая маленькая планета Солнечной системы. Меркурий меньше Ганимеда (спутник Юпитера) и Титана (спутник Сатурна);

У планеты очень крупное железное ядро, которое составляет 83% от объема и 60% от массы планеты;

На поверхности Меркурия очень много ударных кратеров;

Среднее расстояние планеты от Солнца — 58 млн км;

Меркурий делает полный оборот вокруг Солнца за 88 земных суток;

Сами сутки на планете длятся чуть более 58 земных суток;

Температура на поверхности планеты меняется от −190 до +430 градусов Цельсия.

Фокус уже писал о том, что "мертвое" пятно на Солнце отправило к Земле вспышку C-класса. Поток плазмы и заряженных частиц направился к Земле и достиг нашей планеты 14 апреля.

Фокус также писал о самой сильной вспышке из возможных на Солнце. Космический аппарат Solar Dynamics Observatory даже смог сфотографировать это событие.

Напоминаем, что одну из загадок с исчезновением пятен на Солнце, которое произошло почти 400 лет, до сих пор не могут разгадать ученые. Но они уже близки к этому, так нашли звезду, которая поможет разобраться с этими таинственными событиями.