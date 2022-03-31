Багатовікова таємниця Сонця може бути розкрита: астрономи знайшли "піддослідну" зірку

У 17 столітті на Сонці сталося дивне явище — сонячні плями майже зникли. З того часу астрономи намагаються дізнатися, чому так сталося.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Протягом 70 років із 1645 по 1715 роки сонячні плями майже зникли. Замість 40-50 тисяч на цей час на Сонці з'явилося лише 50 плям. Цей період назвали мінімумом Маундера на честь астронома Едварда Волтера Маундера, який у 19 столітті виявив таке дивне явище під час вивчення історичних записів про спостереження за Сонцем. Уже понад 100 років учені намагаються зрозуміти, що трапилося з нашою зіркою у цей період, повідомляє Forbes.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Нове дослідження вчених з Університету штату Пенсільванія допоможе астрономам дізнатися, що відбувалося на Сонці в цей загадковий період. Дослідники знайшли зірку HD 166620, яка знаходиться на відстані 36 світлових років від нас, і вона, ймовірно, також проходить свій мінімум Маундера.

Як правило, кількість сонячних плям на Сонці збільшується і зменшується протягом 11-річного циклу. Але під час мінімуму Маундера сталося безпрецедентне зниження їхньої кількості до 50 сонячних плям. Хоча за 70 років там мали з'явитися від 40 до 50 тисяч плям.

29 зірок і лише одна з мінімумом Маундера

У межах дослідження американські вчені проаналізували дані за 50 років досліджень циклів появи плям на зірках, які схожі на Сонце.

"З 29 зірок, які ми проаналізували, особливу увагу привернула зірка HD 166620. Вона трохи менша і холодніша, ніж Сонце. Ми з'ясували, що в 2003 році звичайний цикл появи плям на зірці схоже повністю припинився", — говорить Анна Баум з Університету штату Пенсільванія.

"Те, що ми знайшли яскравий приклад мінімуму Маундера в іншої зірки, справді дивує. Коли ми отримали перші результати аналізу, ми подумали, що це може бути помилка", — каже Джейсон Райт з Університету штату Пенсільванія.

Але вчені ще раз перевірили всі дані та переконалися в тому, що на зірці HD 166620 справді спостерігається мінімум Маундера.

[ + – ] Кількість сонячних плям на Сонці збільшується та зменшується протягом 11-річного циклу Фото: ISS

Менше плям на Сонці — менше проблем для Землі

Мінімум сонячних плям — це період часу, коли Сонце виявляє низьку магнітну активність. У цей період з'являється менше спалахів на Сонці, які спричиняють геомагнітні бурі на Землі, кажуть вчені.

"Магнітна активність Сонця має сильний вплив на нашу планету. Якщо ми зможемо зрозуміти, чому в певний період часу на Сонці практично не було магнітної активності, то ми зможемо більше дізнатися про процеси, які там відбуваються", — говорить Райт.

Учені сподіваються, що спостереження за зіркою HD 166620 дадуть більше інформації про те, що сталося із Сонцем у 17 столітті.

"Ми не можемо повернутися в 1645 рік і провести нові спостереження. Тому більш точно зрозуміти, що собою себе являв мінімум Маундера можна за допомогою інших зірок" — говорить Баум.

Цікавий факт: зниження сонячної активності в 17 столітті збіглося з правлінням у Франції "короля-сонця" Людовіка XIV, який був при владі з 1643 по 1715 роки.

Фокус уже писав про те, що 31 березня та 1 квітня на Землі очікуються геомагнітні бурі рівня G3. Це наслідок безлічі сонячних спалахів, які з'явилися на Сонці на початку тижня.

Нагадуємо, що за допомогою нового наземного телескопа імені Деніела К. Іноуї вченим вдалося побачити неймовірно величезну сонячну пляму.