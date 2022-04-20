На Сонці з'явилися нові плями: деякі з них можуть легко поглинути Землю

Поява нових величезних плям на Сонці говорить про те, що варто очікувати найближчим часом потужних спалахів, які можуть спричинити геомагнітні бурі на Землі.

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На поверхні Сонця з'явилися дві величезні групи сонячних плям. Деякі з цих плям настільки великі, що могли б повністю поглинути нашу землю. Ці групи сонячних плям мають назву AR2993 та AR2994, але на Сонці є ще одна група плям, яка поки що прихована від нас. Саме ці плями стали причиною потужних вивержень, які оминули нашу планету кілька днів тому, повідомляє Live Science.

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Кожна група складається з кількох сонячних плям, які мають розмір сотні мільйонів квадратних кілометрів, що набагато перевищує розмір Землі. Ці сонячні плями постійно з'являються під час 11-річного сонячного циклу, але кожен такий цикл має свої періоди мінімальної та максимальної сонячної активності.

Більше плям — більше сонячних спалахів

Зараз Сонце перебуває у своєму 25-му циклі, якщо рахувати з початку реєстрації цих циклів, яка почалася ще наприкінці 18 століття. Поки що Сонце не досягло піку своєї максимальної активності, а значить, плям на нашій зірці з'являтиметься дедалі більше. А з ними прийдуть сонячні спалахи різної потужності.

За словами Діна Песнелла з Центр космічних польотів NASA імені Годдарда, у найближчі кілька років варто очікувати на появу ще більших сонячних плям. Учений вважає, що активні регіони AR2993 та AR2994 – це ще не все, на що здатне наше Сонце.

[ + – ] Деякі з цих плям настільки великі, що могли б повністю поглинути нашу Землю. Ці групи сонячних плям мають назву AR2993 та AR2994 Фото: ISS

Коли настане пік сонячної активності?

"Пік сонячної активності настане наприкінці 2024 або на початку 2025 року. Тоді на Сонці з'явиться багато сонячних спалахів і корональних викидів маси — величезних потоків плазми. Так, варто очікувати неймовірно красивих великих полярних сяйв на Землі, але водночас ці події становлять велику небезпеку для нашої планети, адже це викличе геомагнітні бурі, що, у свою чергу, може призвести до глобальних збоїв у роботі електромереж, супутників на орбіті, і навіть астронавти в космосі можуть постраждати", — каже Песнелл.

За словами Яна Янссенса з Центру сонячно-земних досліджень у Брюсселі, Сонце вже було дуже активним протягом останніх кількох тижнів, і не варто очікувати, що ця активність стане меншою.

"Така поведінка Сонця є нормою на цьому етапі сонячного циклу. У міру того, як сонячний цикл наближається до свого максимуму, з'являється все більше сонячних плям, які спричиняють сонячні спалахи", — говорить Янссенс.

Учені стверджують, що нинішня активність Сонця приблизно така сама, як і під час попереднього циклу. Вона навіть нижча, ніж під час ранніх двох циклів.

Спалах Х-класу, який ми пережили

За словами Песнелла, у неділю, 17 квітня, плями з поки що невидимої активної області Сонця стали причиною потужного спалаху класу X1.1. Але цей потік частинок не досяг нашої планети, тому й не завдав жодної шкоди.

[ + – ] У неділю, 17 квітня, плями на Сонці стали причиною потужного спалаху класу X1.1 Фото: ISS

Спалахи класу Х вважаються найпотужнішими на Сонці. Узагалі вчені виділяють п'ять класів сонячних спалахів, кожен із яких показує спалахи, які є потужнішими, ніж у попередньому класі, в 10 разів.

Учені виділяють такі класи сонячних спалахів: A, B, C, M і X. Кожен клас складається з 9 розділів. Але теоретично немає межі потужності сонячного спалаху. Наприклад, найпотужнішим спалахом за всю історію спостережень був спалах класу Х28, який спостерігали майже 20 років тому.

Нагадуємо, що Сонце вдарило по Меркурію, і хвиля плазми від зірки стерилізувала поверхню планети. Хвиля плазми вийшла з однієї із сонячних плям.

Фокус також писав про появу на Сонці спалаху C-класу, який був спрямований у бік Землі. Цей сонячний спалах "народився" в "мертвій" сонячній плямі.

Також Фокус писав про найпотужніший із можливих спалахів X-класу, який з'явився на Сонці та став першою подібною подією цього року на Сонці.