На Солнце появились новые пятна: некоторые из них могут запросто поглотить Землю

Появление новых огромных пятен на Солнце говорит о том, что стоит ожидать в ближайшее время мощные вспышки, которые могут вызвать геомагнитные бури на Земле.

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На поверхности Солнца появились две огромных группы солнечных пятен. Некоторые из этих пятен настолько велики, что могли бы полностью поглотить нашу Землю. Эти группы солнечных пятен имеют название AR2993 и AR2994, но на Солнце есть еще одна группа пятен, которая пока скрыта от нас. Именно эти пятна стали причиной мощных извержений, которые миновали нашу планету несколько дней назад, сообщает Live Science.

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Каждая группа состоит из нескольких солнечных пятен, которые имеют размер в сотни миллионов квадратных километров, что намного превышает размер Земли. Эти солнечные пятна постоянно появляются во время 11-летнего солнечного цикла, но каждый такой цикл имеет свои периоды минимальной и максимальной солнечной активности.

Больше пятен — больше солнечных вспышек

Сейчас Солнце находится в своем 25-м цикле, если считать с начала регистрации этих циклов, которая началась еще в конце 18 века. Пока что Солнце не достигло пика своей максимальной активности, а значит пятен на нашей звезде будет появляться все больше и больше. А с ними придут и солнечные вспышки разной мощности.

По словам Дина Песнелла из Центр космических полетов NASA имени Годдарда, в ближайшие несколько лет стоит ожидать появление еще более крупных солнечных пятен. Ученый считает, что активные регионы AR2993 и AR2994 – это еще не все, на что способно наше Солнце.

[ + – ] Некоторые из этих пятен настолько велики, что могли бы полностью поглотить нашу Землю. Эти группы солнечных пятен имеют название AR2993 и AR2994 Фото: NASA

Когда наступит пик солнечной активности?

"Пик солнечной активности настанет в конце 2024 или в начале 2025 года. Тогда на Солнце появится много солнечных вспышек и корональных выбросов массы – огромных потоков плазмы. Да, стоит ожидать невероятно красивых обширных полярных сияний на Земле, но в то же время эти события представляют большую опасность для нашей планеты. Ведь это вызовет геомагнитные бури, что в свою очередь может привести к глобальным сбоям в работе электросетей, спутников на орбите, и даже астронавты в космосе могут пострадать", — говорит Песнелл.

По словам Яна Янссенса из Центра солнечно-земных исследований в Брюсселе, Солнце уже было очень активным в течение последних нескольких недель, и не стоит ожидать, что эта активность станет меньше.

"Такое поведение Солнца является нормой на данном этапе солнечного цикла. По мере того, как солнечный цикл приближается к своему максимуму, появляется все больше солнечных пятен, которые вызывают солнечные вспышки", — говорит Янссенс.

Ученые утверждают, что нынешняя активность Солнца примерно такая же, как и во время предыдущего цикла. Она даже ниже, чем во время более ранних двух циклов.

Вспышка Х-класса, которую мы пережили

По словам Песнелла, в воскресенье, 17 апреля, пятна из пока невидимой активной области Солнца стали причиной мощной вспышки класса X1.1. Но этот поток частиц не достиг нашей планеты, потому и не нанес никакого вреда.

[ + – ] В воскресенье, 17 апреля, пятна на Солнце стали причиной мощной вспышки класса X1.1 Фото: NASA

Вспышки класса Х считаются самыми мощными на Солнце. Вообще ученые выделяют пять классов солнечных вспышек, каждый из которых показывает вспышки, которые мощнее, чем в предыдущем классе в 10 раз.

Ученые выделяют такие классы солнечных вспышек: A, B, C, M и X. Каждый класс состоит из 9 разделов. Но теоретически нет предела мощности солнечной вспышки. Например, самой мощной вспышкой за всю историю наблюдений была вспышка класса Х28, которую наблюдали почти 20 лет назад.

Напоминаем, что Солнце ударило по Меркурию и волна плазмы от звезды "стерилизовала" поверхность планеты. Волна плазмы вышла из одного из солнечных пятен.

Фокус также писал о появлении на Солнце вспышки C-класса, которая была направлена в сторону Земли. Эта солнечная вспышка "родилась" в "мертвом" солнечном пятне.

Также Фокус писал о самой мощной из возможных вспышке X-класса, которая появилась на Солнце и стала первым подобным событием в этом году на Солнце.