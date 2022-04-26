Двойная вспышка на Солнце вызвала проблемы на Земле: что произошло

В невероятно огромном пятне на Солнце произошли извержения, которые вызвали проблемы с радиосвязью на нашей планете.

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Неделю назад нашей планете "повезло" избежать мощного влияния Солнца, но на этот раз огромное пятно, которое стало причиной появления мощной вспышки М-класса, сообщает SciеnceAlert.

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25 апреля в солнечном пятне AR2993 появились сразу две мощные вспышки класса М, которые вызвали временное отключение радиосвязи в Азии и Австралии.

На прошлой неделе, как уже писал Фокус, другое пятно под названием AR2992 взорвалось солнечной вспышкой класса Х, но тогда этот мощный поток солнечных частиц не достиг Земли. Но в этот раз, хотя двойная вспышка была немного слабее, все же она вызвала проблемы на Земле.

Солнечная вспышка класса М

Солнечные вспышки класса М и Х находятся в конце классификационного ряда вспышек и являются самыми мощными, которые появляются на Солнце. Но вспышка М-класса в 10 раз слабее вспышки Х-класса.

Считается, что выбросы электромагнитного излучения, которыми являются вспышки, в частности М-класса, могут привести к тому, что на Земле появляются проблемы с радиосвязью, а астронавты в космосе могут получить более высокий уровень облучения.

Огромное солнечное пятно

По словам Дина Песнелла из Центр космических полетов NASA имени Годдарда, солнечное пятно AR2993 хотя и имеет "средний" размер на фоне остальных, все же просто огромное. Его площадь составляет сотни миллионов квадратных километров, а это значит, что Земля могла бы запросто поместится в этой активной области Солнца и еще осталось бы очень много места.

"Представьте себе птичье яйцо, которое лежит в гнезде. Именно так выглядела бы наша планета в этом солнечном пятне", — говорит Песнелл.

[ + – ] Солнечное пятно AR2993 хотя и имеет "средний" размер на фоне остальных, все же просто огромное. Его площадь составляет сотни миллионов квадратных километров, а это значит, что Земля могла бы запросто поместится в этой активной области Солнца и еще осталось бы очень много места Фото: NASA

Активные регионы на Солнце, которые называются солнечными пятнами – это области, где магнитное поле нашей звезды намного сильнее, чем в остальных местах. Когда силовые лини магнитного поля резко меняются и происходят взрывы – солнечные вспышки. Иногда бывает, что солнечные вспышки также сопровождаются мощными выбросами плазмы в космос – это называется корональные выбросы массы.

Активная фаза "деятельности" Солнца

Уже несколько недель на Солнце не спокойно и ученые предполагают, что подобная активность будет только возрастать. Главная причина происходящего – это переход нашей звезды в активную фазу своей активности во время своего 11-летнего цикла. Сейчас Солнце переживает свой 25-й солнечный цикл и его пик придется на конец 2024-го или начало 2025 года, согласно прогнозам ученых.

"Чем ближе Солнце к своему максимуму активности, тем больше будет появляться солнечных вспышек и корональных выбросов массы. И тем больше вероятность появления на Земле геомагнитных бурь, что в свою очередь может приводить, как в это случае, к сбою в работе радиосвязи, а также к проблемам в работе электросетей", — говорит Песнелл.

По словам ученых, солнечные вспышки и корональные выбросы массы, если они направлены на Землю, также способствуют появлению очень красочных полярных синий.

Как уже писал Фокус, 2 недели назад на Солнце произошла вспышка класса С. Причиной появления вспышки стало пятно AR2987. Тогда на Земле произошла геомагнитная буря уровня G1.

Напоминаем, что Солнце может вызвать геомагнитную бурю и негативные последствия не только на Земле. Мощный поток солнечной плазмы достиг поверхности Меркурия, который и так постоянно подвергается испепеляющему влиянию Солнца.