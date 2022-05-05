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Сонце не може заспокоїтися: за останні 24 години зафіксовано два сонячні спалахи

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Сонце, зірка, спалах на Сонці
Фото: вспышка солнце | Спалах на Сонці M-класу

На зірці сталися спалахи М-класу, які трохи слабші за найруйнівніші вибухи.

На Сонці зафіксували два потужні спалахи М-класу, які сталися за останні 24 години. Про це повідомляє SciTechDaily.

Згідно зі шкалою сонячних спалахів, найсильніші класифікують як спалахи Х-класу, а на один рівень нижче спалахи М-класу.

Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала спалах М-класу 4 травня 2022 року з піком о 13:00 за Києвом. Вченим із NASA вдалося отримати знімок цього вибуху на Сонці.

Цього ж дня на Сонці стався ще один спалах М-класу, пік якого припав на 4:19 ранку за Києвом. Обсерваторії NASA також вдалося зробити знімок цієї події на зірці.

Спалах на Сонці X-класу.
Спалах на Сонці X-класу.
Фото: вспышка солнце

На день раніше 3 травня на Сонці відбувався найпотужніший спалах Х-класу. На щастя, викид енергії не був спрямований у бік Землі, тому спалах не надто вплинув на нашу планету.

За словами експертів, сонячні спалахи є найпотужнішими викидами енергії. Спалахи на Сонці, як і виверження на зірці, можуть впливати на радіозв'язок, навігацію та енергомережі. Також такі викиди енергії несуть небезпеку для космічних кораблів та астронавтів у космосі.

Сонячні спалахи цього року вже призводили до збоїв у роботі супутників Starlink і навіть спричинили радіоперешкоди на Землі.

Але найвища активність Сонця ще попереду. Згідно з прогнозами, активність нашої зірки тільки зростатиме найближчими роками, досягнувши свого максимуму у 2025 році. Після цього активність Сонця почне знижуватися.