Еще один мощнейший взрыв на Солнце: NASA показало вспышку X-класса

Одна из самых сильных вспышек на Солнце произошла 10 мая, а выброс солнечных частиц скоро достигнет Земли.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На Солнце произошло очередное самое мощное из возможных извержений – вспышка Х-класса. По классификации NASA, эти вспышки имеют самый высокий уровень выброса энергии по сравнении с четырьмя другими классами вспышек, сообщает SciTechDaily.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Новую солнечную вспышку смог сфотографировать космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory, который занимается изучением Солнца и его влияния на нашу планету и околоземное пространство.

По словам ученых, во время вспышки Х-класса на Солнце произошел мощный корональный выброс массы. Это поток плазмы, которая летит к Земле и может вызвать, как очень яркие полярные сияния, так и сильные геомагнитные бури.

[ + – ] 10 мая на Солнце произошла мощная вспышка Х-класса Фото: NASA

С начала мая солнечная активность очень выросла в масштабах. NASA фиксирует солнечные вспышки как класса Х, так и класса М, которые отличаются в 10 раз меньшим выбросом энергии в космос.

Вспышки на Солнце X-класса – это самые мощные из возможных извержений на нашей звезде. Во время таких вспышек происходит невероятно огромный выброс энергии.Солнечные вспышки могут повлиять на работу радиосвязи на Земле, нарушить работу навигационных приборов, а также повлиять на работу энергосистем. NASA постоянно следит за космической погодой и состоянием Солнца, чтобы предотвратить возможные негативные последствия солнечных извержений для Земли.

[ + – ] Космический аппарат Solar Dynamics Observatory Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что 7 и 8 мая Землю накрыл гигантский поток солнечной плазмы, который возник в результате мощной солнечной вспышки.

До этого, 3 мая и 30 апреля, на Солнце произошли также вспышки класса Х. Фотографии этих событий также сделал космический аппарат Solar Dynamics Observatory. После этого, 4 мая, были зафиксированы еще две вспышки, но уже М-класса.

То, что солнечная активность растет означает, что наша звезда все ближе и ближе к своему пику активности – солнечному максимуму. Ученые прогнозируют, что особенно много вспышек на Солнце будет именно в 2022 году. Хотя самая большая солнечная активность будет наблюдаться с конца осени 2024 года по начало весны 2026 года.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось, по крайней мере теоретически, объяснить существование на Солнце ярких точек со средним диаметром в 700 км. По сравнению с солнечными пятнами – это просто "капля в море".