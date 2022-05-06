Гигантский поток солнечной плазмы может задеть Землю на выходных: чем это грозит

Кроме возможных проблем со связью, также можно будет увидеть полярные сияния не только в полярных регионах.

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Солнце продолжает показывать свой "характер". Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США, уже в эту субботу, 7 мая, на Солнце произойдет очередная вспышка. Поток плазмы, который выплеснет Солнце может вызвать геомагнитную бурю уровня G1, сообщает Live Science.

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Уже который день на Солнце не спокойно. 30 апреля и 3 мая, как уже писал Фокус, на Солнце произошли вспышки самого высокого класса – класса Х. Затем 4 мая произошли сразу 2 вспышки класса М.

Теперь же, согласно прогнозу ученых, которые наблюдают за космической погодой, 7 мая стоит ожидать очередной солнечной активности. Пока что исследователи не знают точно к какому классу будет принадлежать новая вспышка, но уверены, что поток солнечных частиц может обрушиться на Землю.

Во время очередного взрыва на Солнце произойдет мощный корональный выброс массы (КВМ). Когда этот гигантский выброс плазмы достигнет нашей планеты, он временно сожмет магнитное поле и это приведет к появлению геомагнитной бури класса G1.

[ + – ] Во время очередного взрыва на Солнце произойдет мощный корональный выброс массы (КВМ). Когда этот гигантский выброс плазмы достигнет нашей планеты, он временно сожмет магнитное поле и это приведет к появлению геомагнитной бури класса G1 Фото: Forbes

Хотя это и не самая сильная магнитная буря по пятиуровневой шкале, тем не менее она может вызвать проблемы с радиосвязью, нарушить работу электроприборов, а также негативно повлиять на работу целых энергосистем.

Также ученые прогнозируют, что полярные сияния, которые появляются в результате столкновения солнечных частиц с молекулами в атмосфере Земли, можно будет увидеть не только в полярных регионах. Эти сияния могут появиться намного южнее, в более низких широтах. Подобному потоку солнечной плазмы, который как планируется, достигнет Земли, необходимо всего от 15 до 18 часов, чтобы преодолеть расстояние от Солнца до нашей планеты.

По словам ученых, пока что все геомагнитные бури, которые появлялись на Земле не приносили слишком большого ущерба. Тем не менее, как уже писал Фокус, в конце апреля, мощная вспышка М-класса вызвала проблемы с радиосвязью в некоторых регионах планеты.

[ + – ] Самые крупные КВМ могут стать причиной катастрофических событий на Земле Фото: NASA

Но самые крупные КВМ могут стать причиной катастрофических событий на Земле. Например, самая мощная из известных геомагнитная буря в 1859 году привела к отказу телеграфных систем в Европе и Северной Америке. Оборудование в некоторых странах даже сгорело. А северное сияние было видно практически по всей планете.

Ученые считают, что еще одно подобное событие повлечет за собой "интернет-апокалипсис", когда без связи и интернета останутся многие страны на несколько недель или даже месяцев.

По данным NASA, на Солнце уже несколько месяцев происходят КВМ с большей скоростью, чем обычно. Некоторые даже объединяются в один гигантский поток, как это уже было в марте.

Нет ничего необычного в том, что почти каждый день на Солнце появляются вспышки. Наша звезда медленно, но верно приближается к своему максимуму активности.

Ученые прогнозируют, что самая большая солнечная активность будет наблюдаться в период между ноябрем 2024 года и мартом 2026 года.

Как уже писал Фокус, ученые раскрыли многолетнюю тайну вспышек на Солнце. И это может помочь в лучшем предсказании появления геомагнитных бурь на Земле.