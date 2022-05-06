Гігантський потік сонячної плазми може зачепити Землю на вихідних: чим це загрожує

Крім можливих проблем зі зв'язком, також можна буде побачити полярні сяйва не лише в полярних регіонах.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сонце продовжує показувати свій "характер". Згідно з прогнозом Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, вже цієї суботи, 7 травня, на Сонці відбудеться черговий спалах. Потік плазми, який виплесне Сонце, може викликати геомагнітну бурю рівня G1, повідомляє Live Science.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Уже котрий день на Сонці не спокійно. 30 квітня і 3 травня, як писав Фокус, на Сонці сталися спалахи найвищого класу — класу Х. Потім 4 травня відбулися відразу 2 спалахи класу М.

Тепер же, згідно з прогнозом учених, які спостерігають за космічною погодою, 7 травня варто очікувати на чергову сонячну активність. Поки що дослідники не знають точно до якого класу належатиме новий спалах, але впевнені, що потік сонячних частинок може обрушитися на Землю.

Під час чергового вибуху на Сонці відбудеться сильний корональний викид маси (КВМ). Коли цей величезний викид плазми досягне нашої планети, він тимчасово стисне магнітне поле і це призведе до появи геомагнітної бурі класу G1.

[ + – ] Під час чергового вибуху на Сонці відбудеться сильний корональний викид маси (КВМ). Коли цей величезний викид плазми досягне нашої планети, він тимчасово стисне магнітне поле і це призведе до появи геомагнітної бурі класу G1 Фото: Forbes

Хоча це і не найсильніша магнітна буря за п'ятирівневою шкалою, проте вона може спричинити проблеми з радіозв'язком, порушити роботу електроприладів, а також негативно вплинути на роботу цілих енергосистем.

Також учені прогнозують, що полярні сяйва, які з'являються внаслідок зіткнення сонячних частинок із молекулами в атмосфері Землі, можна буде побачити не лише в полярних регіонах. Ці сяйва можуть виникнути набагато південніше, у нижчих широтах. Подібним потоком сонячної плазми, який, як планується, досягне Землі, необхідно всього від 15 до 18 годин, щоб подолати відстань від Сонця до нашої планети.

За словами вчених, поки що всі геомагнітні бурі, які з'являлися на Землі, не завдавали занадто великої шкоди. Тим не менш, як уже писав Фокус, наприкінці квітня, потужний спалах М-класу викликав проблеми з радіозв'язком у деяких регіонах планети.

[ + – ] Найбільші КВМ можуть спричинити катастрофічні події на Землі Фото: ISS

Але найбільші КВМ можуть спричинити катастрофічні події на Землі. Наприклад, найпотужніша з відомих геомагнітна буря у 1859 році призвела до відмови телеграфних систем у Європі та Північній Америці. У деяких країнах навіть обладнання згоріло. А північне сяйво було видно майже по всій планеті.

Учені вважають, що ще одна подібна подія спричинить "інтернет-апокаліпсис", коли без зв'язку й інтернету залишаться багато країн на кілька тижнів або навіть місяців.

За даними NASA, на Сонці вже кілька місяців відбуваються КВМ із більшою швидкістю, ніж зазвичай. Деякі навіть поєднуються в один гігантський потік, як це вже було в березні.

Немає нічого незвичайного в тому, що майже щодня на Сонці з'являються спалахи. Наша зірка повільно, але правильно наближається до свого максимуму активності.

Учені прогнозують, що найбільша сонячна активність спостерігатиметься у період між листопадом 2024 року та березнем 2026 року.

Як уже писав Фокус, учені розкрили багаторічну таємницю спалахів на Сонці. І це може допомогти у кращому передбаченні появи геомагнітних бур на Землі.