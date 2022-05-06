Передбачити магнітні бурі: вчені розкрили багаторічну таємницю спалахів на Сонці

За словами вчених, у них поки що є теорія, яка пояснює події на Сонці, що відбуваються, але дуже перспективна.

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У результаті спалаху на Сонці звільняється така кількість енергії, яка могла б забезпечити Землю та людство на цілих 20 тисяч років. Сонячні спалахи викликані процесом, що називається магнітне перез'єднання. І вчені витратили останні пів століття, намагаючись зрозуміти, як працює цей процес. Тепер же дослідники кажуть, що вони мають теоритичне пояснення того, що відбувається. І це допоможе краще прогнозувати появу спалахів на Сонці, що є причиною небезпечних геомагнітних бур на Землі, повідомляє SciTechDaily.

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Американські вчені, які працюють під егідою NASA, розробили теорію, яка пояснює, як відбувається найбільш вибухонебезпечний тип магнітного перез'єднання, який називається швидким перез'єднанням, і чому воно відбувається з постійною швидкістю.

"Нарешті ми розуміємо, що робить цей тип магнітного перез'єднання таким швидким. У нас є теорія, яка повністю це пояснює", — говорить Ї-Хсін Лю з Дартмутського коледжу в Нью-Гемпширі.

Що таке магнітне перез'єднання?

Магнітне перез'єднання — це процес, під час якого лінії магнітного поля на Сонці сходяться разом і швидко перебудовуються. У результаті енергія магнітного поля нагріває найближчі області атмосфери Сонця та розганяє заряджені частинки до високої швидкості.

Магнітне перез'єднання відбувається в плазмі, яку іноді називають четвертим станом речовини. Плазма дуже чутлива до магнітних полів. Під час спалахів на Сонці плазма піддається магнітному перез'єднанню, яке швидко перетворює магнітну енергію на тепло та пришвидшує частинки.

Фото: ISS

Швидке магнітне перез'єднання

"Хоча існує кілька типів магнітного перез'єднання, один із них, а саме швидке перез'єднання, відбувається з постійною швидкістю. Але що насправді рухає цією швидкістю, досі залишалося загадкою", — говорить Барбара Джайлз із Центру космічних польотів NASA імені Годдарда.

Нове дослідження пояснює, як відбувається швидке магнітне перез'єднання. Згідно з новою теорією, швидке перез'єднання, ймовірно, прискорюється ефектом Голла, який описує взаємодію між магнітними полями й електричним струмом.

Нова теорія

Учені вважають, що під час швидкого магнітного переєднання заряджені частинки в плазмі перестають рухатися групою. Вони починають рухатися окремо, виникає ефект Голла, що створює нестабільний енергетичний вакуум, у якому відбувається перез'єднання. Тиск магнітних полів навколо енергетичного вакууму викликає вибух, унаслідок якого швидко вивільняється величезна кількість енергії з постійною швидкістю.

Фото: ISS

Тепер учені хочуть перевірити свою теорію за допомогою космічних апаратів.

"Я сподіваюся, ми зможемо точно зрозуміти, як працює магнітне перез'єднання. Завдяки цьому ми зможемо краще передбачати появу спалахів на Сонці та геомагнітних бур, які впливають на наше життя на Землі та в навколоземному просторі", — каже Джайлз.

Фокус уже писав про те, що в кінці квітня та на початку травня на Сонці відбулися два дуже потужні спалахи класу Х. Вони не мали особливого впливу на Землю, тому вони були спрямовані в інший бік.

Також Фокус писав про те, що 4 травня на Сонці сталися одразу 2 спалахи М-класу, які не такі сильні, як спалахи класу Х.