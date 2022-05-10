Блуждающие огни на Солнце. Ученые нашли объяснение ярким точкам на звезде (фото)

Пока что у исследователей есть только теория, которая объясняет, как на Солнце появляются точки диаметром почти 700 км.

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Солнечные пятна – это не единственные "украшения" нашего Солнца. Ученым удалось обнаружить крошечные по солнечным меркам точки, которые очень быстро появляются и исчезают в тех местах, где Солнце выбрасывает петли плазмы, сообщает SciecneAlert.

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Новые объекты на Солнце, которые обнаружил космический аппарат Solar Orbiter, назвали солнечными точками по аналогии с известными солнечными пятнами. Ученые считают, что эти мимолетные объекты являются результатом изменений в магнитном поле Солнца, как и многие подобные явления на нашей звезде.

Солнце и его магнитное поле

Магнитное поле Солнца – это предмет пристального внимания ученых. Хотя исследователи и знают, как оно создается, все же о процессах, которые происходят в нем до сих пор мало что известно. Например, солнечные пятна – это регионы на Солнце, где особенно сильно проявляется действие магнитного поля. А солнечные вспышки и выбросы корональной массы происходят из-за разрыва и пересоединения силовых линий магнитного поля Солнца.

[ + – ] Новые объекты на Солнце, которые обнаружил космический аппарат Solar Orbiter, назвали солнечными точками по аналогии с известными солнечными пятнами Фото: NASA

170 "маленьких" солнечных точек

Ученые из Лаборатории солнечной физики Lockheed Martin под руководством Санджива Тивари внимательно изучили изображения аппарата Solar Orbiter и обнаружили на Солнце крошечные круглые яркие точки. Их количество составило примерно 170 штук.

Эти точки в среднем имели одинаковый размер – примерно 675 км в диаметре, что является небольшим размером по солнечным меркам. Эти объекты были примерно на 30% ярче, окружающей их плазмы, но появлялись и исчезали они всего за 50 секунд.

Некоторые точки оставались в одиночестве, в то время как другие объединялись и из них выходили струи плазмы. Ученые выяснили, что эти точки появляются в регионах Солнца с большей магнитной активностью.

[ + – ] Магнитное поле Солнца – это предмет пристального внимания ученых. Хотя исследователи и знают, как оно создается, все же о процессах, которые происходят в нем до сих пор мало что известно Фото: NASA

Компьютерное моделирование в помощь

Для того, чтобы выяснить причину их появления, ученые создали специальную компьютерную модель. Исследование показало, что эти точки появляются в тот момент, когда происходит магнитное пересоединение между линиями магнитного поля, которые выходят с поверхности Солнца и линиями, которые возвращаются обратно.

Поскольку магнитное пересоединение создает петли из плазмы, то из этих точек также выходят подобные петли. Но, ученые выяснили, что некоторые точки не появляются в местах пересечения линий магнитного поля. Это значит, что у них могут быть разные источники появления. По словам ученых, таким источником также может быть распространение магнитоакустических волн в солнечной плазме, в результате которых появляются ударные волны, которые и приводят к появлению солнечных точек.

Чтобы точно понять историю происхождения этих точек на Солнце, нужны дополнительные исследования, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что такое магнитное пересоединение и о том, что ученым удалось приблизиться к раскрытию тайны солнечный вспышек.

Напоминаем, что ученые выяснили, что черные дыры могут менять окружающее их магнитное поле, как это делают Солнце и Земля.