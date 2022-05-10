Вогні, що блукають, на сонці. Вчені знайшли пояснення яскравим точкам на зірці (фото)

Поки що дослідники мають лише теорію, яка пояснює, як на Сонці з'являються точки діаметром майже 700 км.

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Сонячні плями — це не єдині "прикраси" Сонця. Вченим вдалося виявити крихітні за сонячними мірками точки, які дуже швидко з'являються та зникають у тих місцях, де Сонце викидає петлі плазми, повідомляє SciecneAlert.

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Нові об'єкти на Сонці, які виявив космічний апарат Solar Orbiter, назвали сонячними точками за аналогією з відомими сонячними плямами. Вчені вважають, що ці швидкоплинні об'єкти є результатом змін у магнітному полі Сонця, як і багато подібних явищ на нашій зірці.

Сонце та його магнітне поле

Магнітне поле Сонця — це предмет пильної уваги вчених. Хоча дослідники й знають, як воно створюється, все ж таки про процеси, які відбуваються в ньому, досі мало що відомо. Наприклад, сонячні плями — це регіони на Сонці, де особливо сильно проявляється дія магнітного поля. А сонячні спалахи та викиди корональної маси відбуваються через розрив і переєднання силових ліній магнітного поля Сонця.

[ + – ] Нові об'єкти на Сонці, які виявив космічний апарат Solar Orbiter, назвали сонячними точками за аналогією з відомими сонячними плямами Фото: ISS

170 "маленьких" сонячних точок

Учені з Лабораторії сонячної фізики Lockheed Martin під керівництвом Санджіва Тіварі уважно вивчили зображення апарата Solar Orbiter і виявили на Сонці крихітні круглі яскраві точки. Їхня кількість склала приблизно 170 штук.

Ці точки в середньому мали однаковий розмір — приблизно 675 км у діаметрі, що є невеликим розміром за сонячними мірками. Ці об'єкти були приблизно на 30% яскравішими за плазму, що оточувала їх, але з'являлися та зникали вони всього за 50 секунд.

Деякі точки залишалися на самоті, тоді як інші об'єднувалися, і з них виходили струмені плазми. Вчені з'ясували, що ці точки з'являються в регіонах Сонця з більшою магнітною активністю.

[ + – ] Магнітне поле Сонця — це предмет пильної уваги вчених. Хоча дослідники й знають, як воно створюється, все ж таки про процеси, які відбуваються в ньому, досі мало що відомо Фото: NASA

Комп'ютерне моделювання на допомогу

Для того, щоб з'ясувати причину їхньої появи, вчені створили спеціальну комп'ютерну модель. Дослідження показало, що ці точки з'являються в той момент, коли відбувається магнітне перез'єднання між лініями магнітного поля, що виходять із поверхні Сонця, та лініями, що повертаються назад.

Оскільки магнітне перез'єднання створює петлі з плазми, то з цих точок також виходять подібні петлі. Але вчені з'ясували, що деякі точки не з'являються в місцях перетину ліній магнітного поля. Це означає, що вони можуть мати різні джерела появи. За словами вчених, таким джерелом також може бути поширення магнітоакустичних хвиль у сонячній плазмі, внаслідок яких з'являються ударні хвилі, які призводять до появи сонячних точок.

Щоб точно зрозуміти історію походження цих точок на Сонці, потрібні додаткові дослідження, кажуть науковці.

Фокус уже писав про те, що таке магнітне перез'єднання, і про те, що вченим вдалося наблизитися до розкриття таємниці сонячних спалахів.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що чорні діри можуть змінювати магнітне поле, що оточує їх, як це роблять Сонце та Земля.