Давню загадку вирішено: фізики з'ясували, як у Всесвіті з'явилися магнітні поля

Магнітні поля мають планети, зірки, галактики та скупчення галактик, але їхнє походження залишається однією з найбільших загадок. Дослідження дає рішення.

Однією з найбільших загадок для астрофізиків залишається те, яким чином у Всесвіті виникли величезні магнітні поля. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі The Astrophysical Journal, запропонували вирішення цієї проблеми. Астрофізики вважають, що за цим стоїть масштабна "пилова батарея", яка почала працювати після появи перших зірок, пише Space.

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У всьому Всесвіті можна виявити магнітні поля. Земля має магнітне поле, яке захищає нас від шкідливого сонячного та космічного випромінювання, інші планети, а також зірки мають магнітні поля. Найсильніше магнітне поле в Сонячній системі має Сонце.

У нашої галактики Чумацький Шлях також є величезне магнітне поле, яке в мільйон разів слабкіше за магнітне поле Землі, але його ширина становить десятки тисяч світлових років. У скупчень галактик є ще більші магнітні поля, ширина яких становить кілька мільйонів світлових років.

Астрофізики давно намагаються з'ясувати, звідки у Всесвіті з'явилися величезні магнітні поля, які хоч і слабкі, але мають дуже великий розмір. Науковці запропонували різні механізми їхнього створення, більшість із яких ґрунтується на динамо-процесі, що посилив надзвичайно слабкі "зародки" магнітних полів, і вони стали мати сучасні значення. Але як з'явилися ці "зародки"?

Автори нового дослідження вважають, що все почалося в найбільш ранньому періоді історії Всесвіту, коли йому було кілька сотень мільйонів років. Тоді виникли перші зірки і галактики, які тільки почали випускати своє випромінювання. Астрофізики вважають, що після смерті цих перших зірок вони залишили після себе частинки важчих за водень і гелій хімічних елементів. Ці частинки зустрілися в міжзоряному просторі та перетворилися на перші частинки пилу.

За допомогою випромінювання зірок і тертя одна об одну частинки пилу отримали електричний заряд. Коли виникло наступне покоління зірок, то їхнє сильне світло змогло проникнути крізь міжзоряний газ і пил, що їх оточували. Астрофізики вважають, що дуже потужне випромінювання зірок штовхало частинки пилу і змушувало їх рухатися через іншу частину міжзоряного газу. Заряджені частинки пилу, які перебували в русі, створили дуже слабкий, але широкомасштабний електричний струм, що охоплює до 1000 світлових років.

Випромінювання зірок проникало нерівномірно через міжзоряний газ, а тому частинки пилу розжарювалися в одних місцях і розсіювалися в інших. Таким чином виникли відмінності в силі електричного струму між різними ділянками космосу. Згідно із законами електромагнетизму, це природним чином призвело до створення слабкого магнітного поля.

Астрофізики вважають, що це первинне магнітне поле приблизно в 1 млрд разів було слабшим за магнітне поле Землі. Але воно було досить великим, щоб інші астрофізичні процеси, такі як динамо-посилення, могли зачепитися за "зародок магнітного поля" і створити магнітні поля, які вчені спостерігають сьогодні.

Хоча це тільки гіпотеза, астрофізики вважають, що цей процес потрібно включити в моделі еволюції галактик і їхніх магнітних полів.

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