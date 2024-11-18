Магнітний Північний полюс Землі не хоче в Росію: його рух у бік Сибіру різко сповільнився

Учені зафіксували незвичайне уповільнення руху магнітного Північного полюса, що може вплинути навіть на роботу смартфонів.

Магнітний Північний полюс Землі з початку 19 століття дрейфує в бік Росії, але тепер із помітно меншою швидкістю, пише DailyMail.

На відміну від географічного Північного полюса, який є найпівнічнішою точкою світу, магнітний Північний полюс — це напрямок, куди вказують стрілки компаса. На відміну від географічного полюса, магнітний не має зафіксованого місця розташування, змінюючись у відповідь на магнітну активність під земною корою.

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Тепер же невідома подія під поверхнею змусила розплавлене залізо в ядрі Землі рухатися з меншою швидкістю, тож рух магнітного Північного полюса сповільнився до 25 км на рік. Такі дані надала Світова магнітна модель, яка відстежує магнітні полюси Землі.

За словами експертів, це наполовину менше за швидкість, яка була зафіксована у 2000-х, і майже на 16 км на рік менше, ніж у 2020 році під час останнього оновлення моделі.

"Протягом дуже довгого часу магнітний полюс дуже повільно переміщався навколо Канади, десь починаючи з 1500-х років. За останні 20 років він прискорився і змістився в бік Сибіру, збільшуючи швидкість із кожним роком, поки близько 5 років тому полюс раптово сповільнився з 50 до 40 км на рік", — каже Сіаран Бегган із Британської геологічної служби.

За його словами, вчені ще ніколи не спостерігали такої поведінки, що само по собі ускладнює прогнозування змін магнітного поля.

"У цей же час, магнітний Південний полюс рухається дуже повільно. І ми не знаємо точно, чому спостерігаються такі відмінності", — додає Бегган.

Попри те, що подібні зміни можуть здатися далекими від повсякденного життя, вони впливають на наше життя досить сильно. Наприклад, магнітні компаси є наріжним каменем сучасної навігації, навіть компаси на смартфонах.

Зрушення в магнітному полі Землі також можуть впливати на буріння нафтових і газових свердловин, або на дослідження сейсмічної активності на планеті.

Магнітний Північний полюс був вперше виявлений 1831 року сером Джеймсом Кларком Россом, британським дослідником Арктики. Відтоді магнітний полюс рухається в бік Сибіру.

Коливання магнітного Північного полюса можуть залежати від "струменевого потоку" рідкого заліза в ядрі Землі, вважає професор з Університету Лідса Філ Лівермор. Спостереження за рухом цього потоку могли б поліпшити прогнозування, але проблема полягає в тому, що рідке залізо знаходиться глибоко під корою Землі.

Нагадаємо, магнітне поле Землі на межі перевороту. Учений-фізик попереджає, що цей рух магнітних полюсів може призвести до зміни земного клімату та вплине на роботу сучасних технологій.