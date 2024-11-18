Магнитный Северный полюс Земли не хочет в Россию: его движение в сторону Сибири резко замедлилось

Ученые зафиксировали необычное замедление движения магнитного Северного полюса, что может повлиять даже на работу смартфонов.

Магнитный Северный полюс Земли с начала 19 века дрейфует в сторону России, но теперь с заметно меньшей скоростью, пишет DailyMail.

В отличие от географического Северного полюса, который является самой северной точкой мира, магнитный Северный полюс – это направление, куда указывают стрелки компаса. В отличие от географического полюса, магнитный не имеет зафиксированного местоположения, меняясь в ответ на магнитную активность под земной корой.

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Теперь же неизвестное событие под поверхностью заставило расплавленное железо в ядре Земли двигаться с меньшей скоростью, поэтому движение магнитного Северного полюса замедлилось до 25 км в год. Такие данные предоставила Мировая магнитная модель, которая отслеживает магнитные полюса Земли.

По словам экспертов, это в половину меньше скорости, которая была зафиксирована в 2000-х, и почти на 16 км в год меньше, чем в 2020 году во время последнего обновления модели.

"На протяжении очень долго времени магнитный полюс очень медленно перемещался вокруг Канады, где-то начиная с 1500-х годов. За последние 20 лет он ускорился и сместился в сторону Сибири, увеличивая скорость с каждым годом, пока около 5 лет назад полюс внезапно замедлился с 50 до 40 км в год", — говорит Сиаран Бегган из Британской геологической службы.

По его словам, ученые еще никогда не наблюдали такого поведения, что само по себе, затрудняет прогнозирования изменений магнитного поля.

"В это же время, магнитный Южный полюс движется очень медленно. И мы не знаем точно, почему наблюдаются такие различия", — добавляет Бегган.

Несмотря на то, что подобные изменения могут показаться далекими от повседневной жизни, они влияют на нашу жизнь достаточно сильно. К примеру, магнитные компасы являются краеугольным камнем современной навигации, даже компасы на смартфонах.

Сдвиги в магнитном поле Земли также могут влиять на бурение нефтяных и газовых скважин, или на исследования сейсмической активности на планете.

Магнитный Северный полюс был впервые обнаружен в 1831 году сэром Джеймсом Кларком Россом, британским исследователем Арктики. С тех самых пор магнитный полюс движется в сторону Сибири.

Колебания магнитного Северного полюса могут зависеть от "струйного потока" жидкого железа в ядре Земли, считает профессор из Университета Лидса Фил Ливермор. Наблюдения за движением этого потока могли бы улучшить прогнозирование, но проблема заключается в том, что жидкое железо находится глубоко под корой Земли.

Напомним, магнитное поле Земли на грани переворота. Ученый-физик предупреждает, что это движение магнитных полюсов может привести к изменению земного климата и повлияет на работу современных технологий.